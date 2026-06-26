Metà dei gironi sono conclusi, l'altra metà è vicina alla sua conclusione e, dunque, manca poco per la definizione completa del tabellone tennistico che porterà fino alla finalissima… ma come vengono decise le classifiche in caso di parità di punti? E secondo quali criteri vengono scelte le otto migliori terze? E poi come vengono posizionate nel tabellone? Ecco la guida completa
Ai Mondiali siamo entrati nel vivo della terza e ultima giornata del girone: alcuni gruppi sono già conclusi, altri lo faranno a breve e — quando il quadro sarà completo — avremo anche il ripescaggio ufficiale delle migliori terze. Ricordiamo il format: dodici gironi da quattro, passano a sedicesimi le prime due e anche le otto migliori terze classificate. Sì, ma cosa succede in caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre nello stesso gruppo? E quali criteri vengono utilizzati per stabilire la classifica delle migliori terze? Ecco tutte le regole previste dalla Fifa per risolvere le situazioni di parità.
Come si ordina la classifica in caso di parità di punti
Prima è bene ricordare questo meccanismo: per ordinare la classifica in caso di parità di punti tra una o più squadre, si usano questi criteri, in ordine:
PRIMO STEP
- Maggior numero di punti ottenuti nelle partite del girone tra le due squadre interessate
- Miglior differenza reti risultante dalle partite del girone tra le squadre interessate
- Maggior numero di gol segnati in tutte le partite del girone tra le squadre interessate. Se, dopo l'applicazione dei tre criteri, alcune squadre dovessero risultare ancora appaiate, questi primi tre criteri si ri-applicano solo alle squadre ancora in parità tra di loro. Esempio: tre squadre sono pari a quota 4 punti e, dopo aver applicato i primi tre criteri, una è davanti alle altre e due sono ancora pari tra di loro. I tre criteri vengono allora ri-applicati solo alle due squadre ancora in parità. Se la parità dovesse persistere, si passa a:
SECONDO STEP
- Differenza reti superiore in tutte le partite del girone
- Maggior numero di gol segnati in tutte le partite del girone
- Fair play: punteggio di condotta di squadra — sia per giocatori che per dirigenti — in relazione al numero di cartellini gialli e rossi ricevuti (-1 ammonizione, -3 espulsione indiretta, -4 espulsione diretta, -5 ammonizione + espulsione diretta)
TERZO STEP
- Le due o più squadre ancora a pari punti saranno classificate secondo l'edizione più recente del Ranking Fifa
Come si scelgono le migliori terze
Dopo aver classificato tutte le squadre di tutti i gironi, ecco allora che si può passare all'analisi delle terze. Come detto, vengono ripescate otto su dodici, creando una mini-classifica tra di loro seguendo questo schema di criteri:
- Maggior numero di punti ottenuti nelle partite del proprio girone
- Miglior differenza reti nelle partite del proprio girone
- Maggior numero di gol segnati nelle partite del proprio girone
- Fair play: punteggio di condotta di squadra — sia per giocatori che per dirigenti — in relazione al numero di cartellini gialli e rossi ricevuti (-1 ammonizione, -3 espulsione indiretta, -4 espulsione diretta, -5 ammonizione + espulsione diretta)
- Le due o più squadre ancora a pari punti saranno classificate secondo l'edizione più recente pubblicata del Ranking Fifa
La classifica attuale delle terze (terminati i gironi A, B, C, D, E e F)
Al momento sono già terminati sei gironi su dodici e, stando alle varie combinazioni, ci sono già tre squadre che sicuramente non usciranno dalle 8 migliori terze, cioè Svezia, Ecuador e Bosnia. Per le altre sarà lotta fino alla fine. Ecco come stanno le cose, per ora…
- Svezia: 4 punti, 0 diff. reti, 7 gol fatti * - aritmeticamente sicura del ripescaggio
- Ecuador: 4 punti, 0 diff. reti, 2 gol fatti * - aritmeticamente sicura del ripescaggio
- Bosnia: 4 punti, -1 diff. reti, 5 gol fatti * - aritmeticamente sicura del ripescaggio
- Paraguay: 4 punti, -2 diff. reti, 2 gol fatti *
- Croazia: 3 punti, -1 diff. reti, 3 gol fatti
- Corea del Sud: 3 punti, -1 diff. reti, 2 gol fatti *
- Algeria: 3 punti, -2 diff. reti, 2 gol fatti
- Scozia: 3 punti, -3 diff. reti, 1 gol fatto *
- Capo Verde: 2 punti, 0 diff. reti, 2 gol fatti
- Belgio: 2 punti, 0 diff. reti, 1 gol fatto
- RD Congo: 1 punto, -1 diff. reti, 1 gol fatto
- Senegal: 0 punti, -3 diff. reti, 3 gol fatti
* hanno già concluso il girone
Come vengono posizionate le terze nel tabellone?
Nella griglia del tabellone — accanto a una terza ripescata — al momento ci sono una serie di lettere corrispondenti a vari gironi (e non una singola lettera riferita a un singolo gruppo): questo perché ci sono 495 possibili combinazioni per classificare le 8 migliori terze. In sintesi: in base a come sarà la classifica finale tra terze, si creerà una determinata combinazione che porterà al posizionamento su una parte del tabellone di ogni singola ripescata. Qui sotto una foto esempio dal regolamento ufficiale della Fifa riguardo alle combinazioni di cui parlavamo.