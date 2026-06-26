Metà dei gironi sono conclusi, l'altra metà è vicina alla sua conclusione e, dunque, manca poco per la definizione completa del tabellone tennistico che porterà fino alla finalissima… ma come vengono decise le classifiche in caso di parità di punti? E secondo quali criteri vengono scelte le otto migliori terze? E poi come vengono posizionate nel tabellone? Ecco la guida completa MONDIALI, LE NEWS DI GIORNATA LIVE - IL TABELLONE

Ai Mondiali siamo entrati nel vivo della terza e ultima giornata del girone: alcuni gruppi sono già conclusi, altri lo faranno a breve e — quando il quadro sarà completo — avremo anche il ripescaggio ufficiale delle migliori terze. Ricordiamo il format: dodici gironi da quattro, passano a sedicesimi le prime due e anche le otto migliori terze classificate. Sì, ma cosa succede in caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre nello stesso gruppo? E quali criteri vengono utilizzati per stabilire la classifica delle migliori terze? Ecco tutte le regole previste dalla Fifa per risolvere le situazioni di parità.

Come si ordina la classifica in caso di parità di punti Prima è bene ricordare questo meccanismo: per ordinare la classifica in caso di parità di punti tra una o più squadre, si usano questi criteri, in ordine: PRIMO STEP Maggior numero di punti ottenuti nelle partite del girone tra le due squadre interessate

nelle partite del girone tra le due squadre interessate Miglior differenza reti risultante dalle partite del girone tra le squadre interessate

risultante dalle partite del girone tra le squadre interessate Maggior numero di gol segnati in tutte le partite del girone tra le squadre interessate. Se, dopo l'applicazione dei tre criteri, alcune squadre dovessero risultare ancora appaiate, questi primi tre criteri si ri-applicano solo alle squadre ancora in parità tra di loro. Esempio: tre squadre sono pari a quota 4 punti e, dopo aver applicato i primi tre criteri, una è davanti alle altre e due sono ancora pari tra di loro. I tre criteri vengono allora ri-applicati solo alle due squadre ancora in parità. Se la parità dovesse persistere, si passa a: SECONDO STEP Differenza reti superiore in tutte le partite del girone

superiore in tutte le partite del girone Maggior numero di gol segnati in tutte le partite del girone

segnati in tutte le partite del girone Fair play: punteggio di condotta di squadra — sia per giocatori che per dirigenti — in relazione al numero di cartellini gialli e rossi ricevuti (-1 ammonizione, -3 espulsione indiretta, -4 espulsione diretta, -5 ammonizione + espulsione diretta) TERZO STEP Le due o più squadre ancora a pari punti saranno classificate secondo l'edizione più recente del Ranking Fifa

Come si scelgono le migliori terze Dopo aver classificato tutte le squadre di tutti i gironi, ecco allora che si può passare all'analisi delle terze. Come detto, vengono ripescate otto su dodici, creando una mini-classifica tra di loro seguendo questo schema di criteri: Maggior numero di punti ottenuti nelle partite del proprio girone

nelle partite del proprio girone Miglior differenza reti nelle partite del proprio girone

nelle partite del proprio girone Maggior numero di gol segnati nelle partite del proprio girone

Fair play : punteggio di condotta di squadra — sia per giocatori che per dirigenti — in relazione al numero di cartellini gialli e rossi ricevuti (-1 ammonizione, -3 espulsione indiretta, -4 espulsione diretta, -5 ammonizione + espulsione diretta)

: punteggio di condotta di squadra — sia per giocatori che per dirigenti — in relazione al numero di cartellini gialli e rossi ricevuti (-1 ammonizione, -3 espulsione indiretta, -4 espulsione diretta, -5 ammonizione + espulsione diretta) Le due o più squadre ancora a pari punti saranno classificate secondo l'edizione più recente pubblicata del Ranking Fifa

La classifica attuale delle terze (terminati i gironi A, B, C, D, E e F) Al momento sono già terminati sei gironi su dodici e, stando alle varie combinazioni, ci sono già tre squadre che sicuramente non usciranno dalle 8 migliori terze, cioè Svezia, Ecuador e Bosnia. Per le altre sarà lotta fino alla fine. Ecco come stanno le cose, per ora… Svezia: 4 punti, 0 diff. reti, 7 gol fatti * - aritmeticamente sicura del ripescaggio Ecuador: 4 punti, 0 diff. reti, 2 gol fatti * - aritmeticamente sicura del ripescaggio Bosnia: 4 punti, -1 diff. reti, 5 gol fatti * - aritmeticamente sicura del ripescaggio Paraguay: 4 punti, -2 diff. reti, 2 gol fatti * Croazia: 3 punti, -1 diff. reti, 3 gol fatti Corea del Sud: 3 punti, -1 diff. reti, 2 gol fatti * Algeria: 3 punti, -2 diff. reti, 2 gol fatti Scozia: 3 punti, -3 diff. reti, 1 gol fatto * Capo Verde: 2 punti, 0 diff. reti, 2 gol fatti Belgio: 2 punti, 0 diff. reti, 1 gol fatto RD Congo: 1 punto, -1 diff. reti, 1 gol fatto Senegal: 0 punti, -3 diff. reti, 3 gol fatti * hanno già concluso il girone