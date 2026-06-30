Poi, in ordine sparso, tra citazioni reali e altre attribuite: "La speranza è il sogno di chi è sveglio" (Aristotele), "trionfiamo e perdiamo molto meno di quanto crediamo" (Borges), "vai sempre con quello che indossi" (manifesto sentimentale di Joan Manuel Serrat, Sinceramente tuyo), "l’uomo ha bisogno di due anni per imparare a parlare e sessanta per imparare a tacere" (Hemingway), aggiungendo "io ne ho sessantuno quindi ho imparato a stare zitto".

O ancora: "È più facile spezzare un atomo che un pregiudizio" (Einstein). E la sua preferita, ripetuta come un mantra prima dell'impresa sulla Germania: "Non spaventarti quando vedi l’ombra di un gigante, prima guarda dove si trova il sole, perché potrebbe essere l’ombra di un nano". Ecco, questa è una delle frasi cult che ha pronunciato spesso nelle sue interviste. È un aforisma attribuito a Novalis. Poeta. Era tedesco.