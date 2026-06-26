Per l'Ecuador è stato un giorno storico: la vittoria sulla Germania e la qualificazione ai sedicesimi del Mondiale innescano lo show dell'allenatore argentino col capello da rockstar: a un passo dall'esonero dopo le prime due giornate, ex vice storico di Sampaoli, mai stato calciatore pro, a 23 anni vendeva prodotti di pulizia insieme al padre. In conferenza ha citato San Martín e Bolivar, leader storici della liberazione dell'America Latina

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