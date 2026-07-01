 Inghilterra Congo 2-1, le pagelle della partita dei sedicesimi dei Mondiali 2026 | Sky Sport
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Inghilterra-RD Congo 2-1, le pagelle della partita dei sedicesimi dei Mondiali 2026

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L'Inghilterra soffre, rischia ma accede agli ottavi di finale grazie alla doppietta di Harry Kane che ribalta un'ottima Repubblica Democratica del Congo. Il capitano dei Tre Leoni è l'MVP del match, applausi per il neoentrato Gordon con due assist. Bellingham sbatte contro Mpasi (7,5), non convincono Konsa e Medueke. Tra i 'Leopardi' bene anche Cipenga oltre a Wan-Bissaka e al solito Wissa. Le nostre pagelle

MONDIALI LIVE: LE NEWS DI OGGI - INGHILTERRA-RD CONGO 2-1

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