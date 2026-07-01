Inghilterra-RD Congo 2-1, le pagelle della partita dei sedicesimi dei Mondiali 2026
L'Inghilterra soffre, rischia ma accede agli ottavi di finale grazie alla doppietta di Harry Kane che ribalta un'ottima Repubblica Democratica del Congo. Il capitano dei Tre Leoni è l'MVP del match, applausi per il neoentrato Gordon con due assist. Bellingham sbatte contro Mpasi (7,5), non convincono Konsa e Medueke. Tra i 'Leopardi' bene anche Cipenga oltre a Wan-Bissaka e al solito Wissa. Le nostre pagelle
MONDIALI LIVE: LE NEWS DI OGGI - INGHILTERRA-RD CONGO 2-1
- PICKFORD voto 5,5
- SPENCE voto 6
- KONSA voto 5,5
- GUEHI voto 6
- O'REILLY voto 6
- ANDERSON voto 6,5
- RICE voto 6,5
- MADUEKE voto 5,5
- BELLINGHAM voto 6,5
- KANE voto 8 (MVP)
- dal 61' GORDON voto 7
- dal 61' SAKA voto 6
- dal 70' EZE voto 6
- dal 91' STONES voto SV
- MPASI voto 7,5
- WAN-BISSAKA voto 6,5
- MBEMBA voto 6,5
- TUANZEBE voto 6
- MASUAKU voto 6
- MUKAU voto 5,5
- MOUTOUSSAMY voto 6
- SADIKI voto 6
- MBUKU voto 5,5
- WISSA voto 6,5
- CIPENGA voto 7
SUBENTRATI
- dal 64' ELIA voto 6
- dal 76' E. KAYEMBE voto SV
- dal 76' BONGONDA voto SV
- dall'89' J. KAYEMBE voto SV
- dall'89' MAYELE voto SV