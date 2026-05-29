Inghilterra-RD Congo, formazioni ufficiali e risultato LIVE dei Mondiali 2026

L'Inghilterra è imbattuta nelle 11 gare ufficiali (escluse amichevoli) sotto la gestione di Thomas Tuchel (10 vittorie, 1 pareggio). Solo due commissari tecnici hanno registrato una serie più lunga senza sconfitta nelle loro prime partite ufficiali sulla panchina dei Tre Leoni (escluse le lotterie di rigori): Ron Greenwood (16 tra il 1977 e il 1980) e Roy Hodgson (14 tra il 2012 e il 2013)