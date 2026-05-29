Quello tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo sarà il primo match in assoluto ma per gli inglesi si tratta della seconda sfida contro un'avversaria africana in questo Mondiale (dopo quella contro il Ghana). Solo nell'edizione del 1990 l'Inghilterra aveva affrontato due nazionali africane nello stesso torneo (1-0 contro l'Egitto e 3-2 contro il Camerun)
Inghilterra-RD Congo, formazioni ufficiali e risultato LIVE dei Mondiali 2026
Si gioca alle 18 ad Atlanta dove Tuchel punta su Kane rifornito da Madueke (preferito a Saka), Bellingham e Rashford. Ritorno da titolare per Rice, dietro gioca Spence al posto degli indisponibili James e Quansah. Prima volta nella fase a eliminazione diretta per i 'Leopardi': Desabre passa al 4-3-3 con Wissa centravanti (panchina per Bakambu) affiancato da Mbuku e Cipenga. Chi passa affronta agli ottavi il Messico domenica 5 luglio
FORMAZIONI UFFICIALI
INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Rashford; Kane. CT Tuchel
RD CONGO (4-3-3): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Sadiki; Mbuku, Wissa, Cipenga. CT Desabre
Il tabellone dei Mondiali
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La formazione dell'Inghilterra
Impossibile fare a meno di capitan Kane (3 gol in questo Mondiale) rifornito da Madueke (preferito a Saka), Bellingham e Rashford. Importante il ritorno da titolare di Rice, rimasto a riposo contro Panama per un affaticamento al polpaccio. L'emergenza sulla fascia destra premia Spence, che prende il posto degli indisponibili James e Quansah
La formazione della RD del Congo
Desabre passa dal 4-4-2 al 4-3-3, dove per la prima volta si 'spezza' la coppia con Bakambu (in panchina) e Wissa. L'attaccante del Newcastle, 3 reti al Mondiale, è affiancato da Mbuku e Cipenga. Il cambio di modulo restituisce una maglia da titolare a centrocampo a Mukau, che completa il centrocampo con Sadiki e Moutoussamy
I sedicesimi di finale dei Mondiali ripartono da Atlanta, dove l'Inghilterra vuole il passaggio del turno. Chiuso al comando il girone a +1 sulla Croazia, la squadra di Tuchel punta l'ottavo di finale contro il Messico (5 luglio) ma prima deve vedersela con la Repubblica Democratica del Congo. Prima volta nella fase a eliminazione diretta per i 'Leopardi', qualificati come migliore terza tra le otto ripescate
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L'Inghilterra affronterà una Nazionale africana nella fase a eliminazione diretta di un Mondiale per la terza volta, dopo i successi contro il Camerun (3-2 nei quarti di finale del 1990) e il Senegal (3-0 negli ottavi di finale del 2022)
La Repubblica Democratica del Congo giocherà la sua prima partita in assoluto nella fase a eliminazione diretta ai Mondiali. Sarà l'11^ volta che una Nazionale africana affronterà una ex vincitrice del torneo in una gara a eliminazione diretta e solo una di queste è riuscita a passare il turno (il Marocco alla lotteria dei rigori contro la Spagna negli ottavi di finale del 2022)
L'Inghilterra non è riuscita a vincere solo quattro delle 17 partite con Thomas Tuchel allenatore (2 pareggi, 2 sconfitte); la metà di questi mancati successi è arrivata proprio contro avversarie africane (1-3 contro il Senegal nel giugno 2025 e 0-0 contro il Ghana nella seconda giornata di questo Mondiale)
L'Inghilterra è imbattuta nelle 11 gare ufficiali (escluse amichevoli) sotto la gestione di Thomas Tuchel (10 vittorie, 1 pareggio). Solo due commissari tecnici hanno registrato una serie più lunga senza sconfitta nelle loro prime partite ufficiali sulla panchina dei Tre Leoni (escluse le lotterie di rigori): Ron Greenwood (16 tra il 1977 e il 1980) e Roy Hodgson (14 tra il 2012 e il 2013)
L'Inghilterra si è classificata terza per possesso palla (65.3%) nella fase a gironi del Mondiale 2026, mentre la Repubblica Democratica del Congo al 38° posto per possesso palla (38.5%). Tuttavia, i Tre Leoni sono stati la Nazionale con il possesso palla più alto in una singola partita della fase a gironi senza riuscire a vincere (78.9% nel pareggio per 0-0 contro il Ghana)
Harry Kane è diventato il miglior marcatore nella storia dell'Inghilterra ai Mondiali (11 gol). Se dovesse segnare in questa partita, raggiungerebbe Geoff Hurst (4) per numero di reti realizzate nella fase a eliminazione diretta del torneo, con il solo Gary Lineker (6) che ne ha segnate di più con la maglia dei Tre Leoni
Yoane Wissa ha segnato il 75% dei gol della Repubblica Democratica del Congo al Mondiale 2026 (3 su 4), con una media di un gol ogni 90 minuti nel torneo. Si tratta dello stesso numero di reti realizzate nella stagione 2025/26 con il Newcastle (3), dove ha registrato una media di un gol ogni 301 minuti tra tutte le competizioni
Elliot Anderson è il giocatore dell'Inghilterra con più line-breaking passes (30), possessi guadagnati (20) e duelli vinti (24) al Mondiale 2026. In più, è stato uno dei soli due giocatori a registrare almeno 20 in ognuna di queste tre categorie durante la fase a gironi, insieme all'ecuadoriano Pedro Vite
L'esterno della Repubblica Democratica del Congo Brian Cipenga ha registrato sei dribbling riusciti contro l'Uzbekistan nella terza giornata, al suo debutto assoluto al Mondiale. Solo un giocatore ne ha completati di più in una partita della fase a gironi in questo torneo: il paraguaiano Julian Enciso contro la Turchia (7)