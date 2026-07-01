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Mondiali 2026, calendario e partite di oggi: in campo Inghilterra e Belgio

Mondiali

Altra giornata di sedicesimi di finale dei Mondiali 2026: tre partite in programma oggi, alle 18 tocca all'Inghilterra che sfida il Congo. Alle 22 Belgio-Senegal e nella notte, alle 2, i padroni di casa degli Stati Uniti sfidano la Bosnia

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Continuano i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, dopo le prime partite e i primi verdetti - non senza sorprese - altre tre partite in programma oggi tra la serata e la notte. Alle ore 18 italiane ad Atlanta l'Inghilterra sfiderà il Congo, mentre alle 22 toccherà al Belgio contro il Senegal a Seattle. Nella notte, alle ore 2, a San Francisco sarà la volta di Stati Uniti-Bosnia.

Il calendario e le partite di oggi

  • INGHILTERRA-RD CONGO, mercoledì 1 luglio alle 18.00, Atlanta Stadium
  • BELGIO-SENEGAL, mercoledì 1 luglio alle 22.00, Seattle Stadium
  • STATI UNITI-BOSNIA, giovedì 2 luglio ore 2.00 (data e orario italiani), San Francisco Bay Area Stadium

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