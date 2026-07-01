Mondiali 2026, calendario e partite di oggi

Altra giornata di sedicesimi di finale dei Mondiali 2026: tre partite in programma oggi, alle 18 tocca all'Inghilterra che sfida il Congo. Alle 22 Belgio-Senegal e nella notte, alle 2, i padroni di casa degli Stati Uniti sfidano la Bosnia

Continuano i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, dopo le prime partite e i primi verdetti - non senza sorprese - altre tre partite in programma oggi tra la serata e la notte. Alle ore 18 italiane ad Atlanta l'Inghilterra sfiderà il Congo, mentre alle 22 toccherà al Belgio contro il Senegal a Seattle. Nella notte, alle ore 2, a San Francisco sarà la volta di Stati Uniti-Bosnia.