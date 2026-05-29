Si fa sul serio ai Mondiali: chi farà meglio tra Kane, Haaland, Mbappé, Messi e Cristiano Ronaldo? Leo e Kylian sono appaiati in testa alla classifica marcatori, anche se il capitano dell'Argentina deve ancora giocare i sedicesimi di finale. Alle loro spalle, staccati di una sola rete, ci sono Kane e Haaland, entrambi decisivi nel trascinare agli ottavi Inghilterra e Norvegia. Più indietro, invece, CR7. Sì, ma come ci arrivano al Mondiale i cinque super-attaccanti? Cosa hanno vinto nella stagione appena conclusa? Quanti gol hanno segnato nei rispettivi campionati e quanti in stagione contando anche la nazionale? Spoiler: Kane è arrivato a quota 72! Ma il record storico è ancora lontano 10 gol…