Belgio-Senegal, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Dopo aver vinto il girone di qualificazione per differenza reti sull'Egitto, il Belgio è chiamato a mettere in mostra tutto il suo talento e affronta un avversario ostico come il Senegal. Garcia schiera De Ketelaere e non Lukaku dal 1'. In campo Vanaken e non Onana. In difesa spazio a Castagne. Thiaw a trazione anteriore con Sarr punta centrale e ai suoi lati Ndiaye e Mané. Calcio d'inizio alle 22
LE FORMAZIONI UFFICIALI
BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. Ct Garcia
SENEGAL (4-3-3): Diaw; Diatta, Ciss, Niakhaté, Jakobs; Diarra, Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ndiaye, Sarr, Mané. Ct. Thiaw
Mondiali 2026, il tabellone delle big: possibili avversarie e incroci
Mondiali, l'Argentina ha davvero il percorso più facile? I tabelloni delle bigVai al contenuto
Mondiali 2026, tabellone e calendario partite fino alla finale
L'Inghilterra soffre ma rimonta 2-1 la Repubblica Democratica del Congo: domenica sarà sfida al Messico che ha eliminato l'Ecuador. Tutto facile per la Francia che batte la Svezia 3-0 e agli ottavi affronterà il sorprendente Paraguay che ha eliminato la Germania. La Norvegia elimina la Costa d'Avorio e se la vedrà col Brasile di Ancelotti. Ecco il tabellone aggiornato del Mondiale 2026 e la guida completa
Mondiali 2026, il tabellone aggiornatoVai al contenuto
Mondiali, la classifica marcatori aggiornata
Leo Messi raggiunto da Mbappé in testa alla classifica marcatori di questo Mondiale con 6 reti. È anche lotta per il miglior bomber all-time del torneo. Haaland insegue a quota 5 insieme a Kane dopo la doppietta alla Repubblica Democratica del Congo. Dembelé e Vinicius appaiati a 4. Con il gol all'Ecuador, Quinones sale a 3. Tutti i marcatori fin qui
La classifica marcatori dei MondialiVai al contenuto
Mondiali, la classifica marcatori all time: Mbappé supera Klose e insegue Messi
Prosegue la sfida a distanza tra Messi e Mbappé: se l'argentino ha superato il vecchio record di Klose arrivando a quota 19 gol segnati ai Mondiali, il francese risponde con la doppietta contro la Svezia (la terza in questo Mondiale) con cui si prende il secondo posto nella graduatoria all-time... e batte un primato di Ronaldo il Fenomeno. Intanto Kane sale a 13 reti e supera Pelé
Mbappé supera Klose e insegue Messi: i migliori bomber di sempre ai MondialiVai al contenuto
Messi, CR7, Mbappé, Haaland e Kane: chi ha segnato di più e chi farà meglio al Mondiale?
Si fa sul serio ai Mondiali: chi farà meglio tra Kane, Haaland, Mbappé, Messi e Cristiano Ronaldo? Leo e Kylian sono appaiati in testa alla classifica marcatori, anche se il capitano dell'Argentina deve ancora giocare i sedicesimi di finale. Alle loro spalle, staccati di una sola rete, ci sono Kane e Haaland, entrambi decisivi nel trascinare agli ottavi Inghilterra e Norvegia. Più indietro, invece, CR7. Sì, ma come ci arrivano al Mondiale i cinque super-attaccanti? Cosa hanno vinto nella stagione appena conclusa? Quanti gol hanno segnato nei rispettivi campionati e quanti in stagione contando anche la nazionale? Spoiler: Kane è arrivato a quota 72! Ma il record storico è ancora lontano 10 gol…
Kane è arrivato a quota 72 gol in stagione, ma il record assoluto è ancora lontano…Vai al contenuto
Inghilterra RD Congo 2-1
Uno strepitoso Harry Kane trascina l'Inghilterra agli ottavi di finale: rimontata 2-1 ad Atlanta la Repubblica Democratica del Congo. Domenica la squadra di Tuchel affronterà il Messico allo stadio Azteca. 'Leopardi' avanti a sorpresa al 7' con Cipenga, che batte Pickford. Wan-Bissaka salva tutto, palo di Wissa. Applausi per Mpasi, che ferma tre volte Bellingham. La ribalta uno strepitoso Kane, che pareggia al 75' e completa la rimonta con un gran destro
Mondiali, Inghilterra agli ottavi: Kane ribalta la Repubblica Democratica del CongoVai al contenuto
La formazione del Senegal in grafica
Senegal, le scelte di formazione
Anche Thiaw cambia qualcosa e schiera Sarr al centro dell'attacco con ai lati Mané e Ndiaye che gioca al posto di Jackson. Diarra sulla linea dei centrocampisti con Pape Gueye e Idrissa Gueye. In difesa dal 1' Ciss
La formazione del Belgio in grafica
Belgio, le scelte di formazione
Garcia con De Ketelaere al centro dell'attacco. Alle sue spalle giocano Trossard, De Bruyne e Doku. A centrocampo c'è Vanaken e non Onana. In difesa a destra spazio a Castagne
Le formazioni ufficiali
BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. Ct Garcia
SENEGAL (4-3-3): Diaw; Diatta, Ciss, Niakhaté, Jakobs; Diarra, Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ndiaye, Sarr, Mané. Ct. Thiaw
Statistiche e curiosità
Questo sarà il primo match in assoluto tra Belgio e Senegal
Belgio ko in una sola delle sei gare disputate contro nazionali africane
Il Belgio ha perso solo una delle sei partite contro nazionali africane ai Mondiali (3 vittorie, 2 pareggi), ovvero il 2-0 contro il Marocco nella fase a gironi del 2022. Nessuno dei sei precedenti incontri si è svolto nella fase a eliminazione diretta.
Senegal sempre ko nelle ultime 4 gare ai Mondiali contro europee
Il Senegal ha perso tutte le ultime quattro partite ai Mondiali contro nazionali europee, disputate nelle ultime due edizioni (contro Olanda e Inghilterra nel 2022, contro Francia e Norvegia nel 2026). In precedenza, aveva subito solo una sconfitta nelle prime cinque sfide contro formazioni europee nel torneo (3 vittorie, 1 pareggio).
Senegal a caccia della seconda vittoria nella fase a eliminazione diretta
Il Senegal cercherà la sua seconda vittoria nella fase a eliminazione diretta dei Mondiali. Dopo aver sconfitto la Svezia negli ottavi di finale del 2002 (2-1), ha perso le due partite successive senza segnare: 0-1 contro la Turchia nel 2002 (quarti di finale) e 0-3 contro l'Inghilterra nel 2022 (ottavi di finale).
Belgio, prima nel girone senza vincere nessuna delle prime due gare
Il Belgio è la prima nazionale a chiudere al primo posto il proprio girone ai Mondiali senza vincere nessuna delle prime due partite dai tempi degli Stati Uniti nel 2010, e la prima europea dall'Inghilterra nel 1990. Il 5-1 contro la Nuova Zelanda nell'ultima giornata è stata la vittoria più larga di sempre per il Belgio ai Mondiali, segnando più gol in quella partita (5) che nelle precedenti sette gare sommate nella Coppa del Mondo (4).
Senegal, in tre gare 14 gol tra fatti e subiti
Le tre partite del Senegal ai Mondiali 2026 hanno visto un totale di 14 gol (8 fatti e 6 subiti); solo le gare della Norvegia (15) ne hanno registrati di più nella fase a gironi
Sarr ha preso parte a quattro reti in questo Mondiale
Ismaïla Sarr ha preso parte a quattro reti ai Mondiali 2026 (3 gol e 1 assist), nessun giocatore del Senegal ha mai fatto meglio in una singola edizione del torneo (4 anche per Henri Camara nel 2002).
Il record di Romelu Lukaku
Con sei reti e otto partecipazioni al gol (6 gol+2 assist), Romelu Lukaku detiene il record sia di marcature (nella storia) e di partecipazioni al gol (dal 1966) per un giocatore del Belgio ai Mondiali. Subentrato dalla panchina, ha segnato e fornito un assist contro la Nuova Zelanda nell'ultimo turno; potrebbe inoltre andare a segno in due partite consecutive ai Mondiali solo per la seconda volta, dopo esserci riuscito nel 2018 contro Panama e Tunisia.
I numeri sui passaggi di Idrissa Gueye
Idrissa Gueye è il giocatore del Senegal con più line-breaking passes (39) nella fase a gironi di questo Mondiale. È stato inoltre il calciatore con il maggior numero di line-breaking passes nel suo precedente torneo internazionale (tra tutte le nazionali), ovvero nella Coppa d'Africa 2025 (100)
Trossard, 13 occasioni create in questo Mondiale
Leandro Trossard del Belgio ha creato 13 occasioni in questo Mondiale, record per un giocatore nella fase a gironi a partire dal 2014, quando Miralem Pjanic ne creò altrettante per la Bosnia-Erzegovina. Tutte le sue 13 occasioni sono arrivate su azione, il numero più alto di occasioni create su azione da un giocatore in una singola fase a gironi dei Mondiali dai tempi di un altro belga: Enzo Scifo nel 1994 (15).