Haaland si trasforma in cowboy per festeggiare la Norvegia. Le FOTO di tutti i suoi look
Dal cappello e gli stivali da cowboy in Texas alle maschere di Halloween, passando per look da vichingo, Babbo Natale e momenti ironici sui social: Erling Braut Haaland è una star non solo in campo a suon di gol ma anche fuori. Ecco alcune delle sue trasformazioni più curiose
- Non poteva che festeggiare con cappello e stivali da cowboy, a Dallas, la qualificazione della sua Norvegia. D'altronde i suoi canali social sono costellati di post in pieno 'stile Haaland'
- Prima il dovere - in campo, con il solito gol decisivo per la propria nazionale - poi il piacere, in un negozio texano.
- In dosso anche una maglietta dal gioco di parole provocatorio...
- Prima, direttamente in campo pochi minuti dopo la fine della partita contro la Costa D'Avorio (decisa ovviamente da un suo gol), aveva festeggiato la qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali con i panni più classici per un norvegese come lui...
- Si era presentata così la Nazionale norvegese per la missione in America. Tutti a bordo di un drakkar, guidati dal vichingo Haaland, verso il girone con Francia, Senegal e Iraq
- E' il sogno dei messicani: ritrovarsi contro Haaland nei quarti di finale di questo Mondiale. Ovviamente, Inghilterra e Brasile permettendo...
- Con la classica 'Viking Row', la Nazionale messicana ha lanciato la sfida: il video è diventato virale con i messicani che remavano indossando maschere di Haaland
- Sfida raccolta e rilanciata sui social dallo stesso centravanti del City
- Famoso per i suoi esordi da sogno, Erling l'ha rifatto anche al Mondiale. Alla sua prima in Coppa del Mondo è arrivata una doppietta. La solita doppietta. Dalla Champions alla Premier, passando per la Bundesliga, ogni suo esordio è stato 'bagnato' con almeno due gol. Un vero e proprio alieno che festeggia come una persona... normale
- Dopo i due gol all'Iraq infatti è andato in giro per New York insieme alla fidanzata come un semplice turista
- Un'altra passione oltre al calcio per Erling. Ospite alla PNC Arena di Raleigh per assistere a Gara 5 delle finali di Stanley Cup di NHL tra Carolina Hurricanes e Vegas Golden Knights, Haaland si è goduto la vittoria degli Hurricanes insieme ai compagni di Nazionale, tutti in ritiro in Carolina
- Divertimento assicurato se c'è Erling, per gli altri, ma anche per lui. Le immagini lo ritraggono infatti sorridente e festante in tribuna a incitare gli Hurricanes e a esultare questa volta non per un suo gol
- Nella festa dei travestimenti per eccellenza, Haaland ha vestito anche i panni di Joker. Trucco, sguardo inquietante e video in giro per Manchester durante Halloween
- L'attaccante del City ha interpretato il personaggio in modo quasi cinematografico, alternando scherzi ai passanti e clip pubblicate sui social. Dallo 'spavento' iniziale alle risate per la sorpresa di vedere un personaggio come Haaland a pochi centimetri da te. Non capita tutti i giorni, ma può capitare con Erling
- Infine non poteva mancare il travestimento da Babbo Natale. Questa volta a scopo benefico. Haaland è comparso in diverse iniziative a tema natalizio insieme ai bambini vestendo i panni di Santa Claus e distribuendo regali
- I piccoli tifosi, sempre molto estasiati nel vedere Babbo Natale, sono rimasti ancor più di stucco vedendo che, sotto quella maschera, c'era l'idolo Erling
- Lui poi sui social si è mostrato così, con un dito davanti alla bocca... coperta anche dalla barba finta
- Non solo travestimenti, ma anche momenti insoliti di routine atletica e non. Haaland ha spesso condiviso immagini con maschere led per il viso e mascherine con l'ossigeno che vediamo in foto. Oltre a questo il recupero muscolare, maniacale per lui, tra sessioni di crioterapia e trattamenti post partita
- Tutti contenuti che hanno incuriosito i tifosi perché mostrano il lato più scientifico e quasi meccanico della preparazione di un top player moderno come Erling Braut Haaland
- Abbiamo detto del seguito social di Haaland, che oltre al canonico Instagram dove conta 46 milioni di follower, è molto popolare anche su un altro social network, Snapchat, che condivide istantanee, video e story
- Sul social 'giallo' Erling è seguito da 3,4 milioni di persone e posta alcuni tra gli scatti più disparati con filtri divertenti e alcuni anche un po' inquietanti
- Erling Braut Haaland è anche (e adesso viene da dire) e soprattutto questo