 Haaland, tutti i look dell'attaccante della Norvegia ai Mondiali 2026 | Sky Sport
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Haaland si trasforma in cowboy per festeggiare la Norvegia. Le FOTO di tutti i suoi look

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Dal cappello e gli stivali da cowboy in Texas alle maschere di Halloween, passando per look da vichingo, Babbo Natale e momenti ironici sui social: Erling Braut Haaland è una star non solo in campo a suon di gol ma anche fuori. Ecco alcune delle sue trasformazioni più curiose

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