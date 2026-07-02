Al Mondiale le partite non finiscono mai: i sedicesimi di finale sono iniziati all'insegna delle rimonte e, soprattutto, dei gol decisivi nel recupero, già tanti quanti quelli realizzati nella fase a eliminazione diretta sommando le edizioni passate. Ecco numeri e precedenti, tra cui compare un altro 3-2 del Belgio...

MONDIALI, LE NEWS LIVE