Al Mondiale le partite non finiscono mai: i sedicesimi di finale sono iniziati all'insegna delle rimonte e, soprattutto, dei gol decisivi nel recupero, già tanti quanti quelli realizzati nella fase a eliminazione diretta sommando le edizioni passate. Ecco numeri e precedenti, tra cui compare un altro 3-2 del Belgio...
- 26 gol totali nel recupero fin qui, già un primato, sebbene il torneo non sia mai stato così largo e con così tante partite. E chissà che l'aumento non sia dovuto anche all'introduzione dell'hydration break che permette alle squadre di ritrovare energie e lucidità, una sorta di time-out in vista della parte finale di gara.
- Solo 4 volte, nelle edizioni passate, era stato segnato un gol decisivo nel recupero in una gara a eliminazione diretta, tante quanti quelli realizzati in questi sedicesimi.
- 90+2' Eustaquio
- 29' Sano (G), 56' Casemiro (B), 90+5' Martinelli (B)
- 72' Gakpo (O), 90+1' Diop (M)*
- 25' Diarra (S), 51' Sarr (S), 86' Lukaku (B), 89' e 120+5' rig. Tielemans (B)
- Brasile-Giappone 2-1
- Olanda-Marocco 3-4 dcr*
- Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo 2-1
- Belgio-Senegal 3-2 dts
- Reyna al 90+8' (Usa-Paraguay 4-1)
- aut. Muheim al 90+4' (Qatar-Svizzera 1-1)
- Ayari al 90+6' (Svezia-Tunisia 5-1)
- Mbaye al 90+5' (Francia-Senegal 3-1)
- Mbappé al 90+6' (Francia-Senegal 3-1)
- aut. Hussein al 90+6' (Iraq-Norvegia 1-4)
- Arnautovic al 90+12' (Austria-Giordania 3-1)
- Yirenkyi al 90+5' (Ghana-Panama 1-0)
- Campaz al 90+9' (Uzbekistan-Colombia 1-3)
- Mahmic al 90+3' (Svizzera-Bosnia 4-1)
- Xhaka al 90+7' (Svizzera-Bosnia 4-1)
- David al 90+2' (Canada-Qatar 6-0)
- Undav al 90+4' (Germania-Costa d'Avorio 2-1)
- Messi al 90+5' (Argentina-Austria 2-0)
- Sarr al 90+3' (Norvegia-Senegal 3-2)
- Fidalgo al 90+4' (Repubblica Ceca-Messico 0-3)
- Ayhan al 90+8' (Turchia-Usa 3-2)
- Doué al 90+4' (Norvegia-Francia 1-4)
- Saelemaekers al 90+4' (Nuova Zelanda-Belgio 1-5)
- Wissa al 90+1' (RD Congo-Uzbekistan 3-1)
- Mahrez al 90+3' (Algeria-Austria 3-3)
- Kalajdzic al 90+6' (Algeria-Austria 3-3)
- Mondiale 1998: 8 (6 ai gironi)
- Mondiale 2002: 3 (2 ai gironi)
- Mondiale 2006: 9 (6 ai gironi) -un gol al 121'-
- Mondiale 2010: 5 (3 ai gironi)
- Mondiale 2014: 13 (8 ai gironi) -un gol al 121'-
- Mondiale 2018: 19 (16 ai gironi)
- Mondiale 2022: 15 (11 ai gironi)
- Mondiale 2026 (dato parziale): 26 (22 ai gironi) -un gol al 125'-
- 38' Bergkamp (O), 48' Komljenovic (J), 90+2' Davids (O)
- 90+5' rig. Totti
- 48' dos Santos (M), 88' Sneijder (O), 90+4' rig. Huntelaar (O)
- 48' Haraguchi (G), 52' Inui (G), 69' Vertonghen (B), 74' Fellaini (B), 90+4' Chadli (B)