La squadra di De La Fuente dà spettacolo e approda agli ottavi di finale del Mondiale. Prestazione spettacolare dei due terzini, Cucurella e Pedro Porro, praticamente due ali aggiunte. Oyarzabal fa ancora doppietta e si conferma centravanti di spessore. Nell'Austria determinanti le parate di Schlager, che evita ai suoi un passivo molto più pesante. I voti di Filippo Benincampi, inviato di Sky Sport negli Stati Uniti
- UNAI SIMON voto 6
- PORRO voto 7,5
- CUBARSI voto 6,5
- LAPORTE voto 6,5
- CUCURELLA voto 7,5
- PEDRI voto 5,5
- RODRI voto 6,5
- YAMAL voto 6
- DANI OLMO voto 6
- BAENA voto 7,5
- OYARZABAL voto 7,5 (MVP)
- dal 71' FERRAN TORRES voto 6
- dal 71' MERINO voto 6
- dall'85' GAVI voto SV
- dal 93' FABIAN RUIZ voto SV
- dal 93' PUBILL voto SV
- A. SCHLAGER voto 7
- POSCH voto 6
- ALABA voto 5,5
- DANSO voto 6
- LAIMER voto 6
- X. SCHLAGER voto 5
- SEIWALD voto 5
- SCHMID voto 5
- WANNER voto 5
- SABITZER voto 6
- GREGORITSCH voto 5
- SUBENTRATI
- dal 46' GRILLISH voto 6
- dal 46' CHUKWUMEKA voto 6
- dal 60' ARNAUTOVIC voto 6
- dal 60' KALAJDZIC voto 5
- dall'85' PRASS voto SV