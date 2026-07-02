 Spagna Austria 3-0, le pagelle dei sedicesimi dei Mondiali 2026 | Sky Sport
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Spagna-Austria 3-0, le pagelle dei sedicesimi dei Mondiali

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La squadra di De La Fuente dà spettacolo e approda agli ottavi di finale del Mondiale. Prestazione spettacolare dei due terzini, Cucurella e Pedro Porro, praticamente due ali aggiunte. Oyarzabal fa ancora doppietta e si conferma centravanti di spessore. Nell'Austria determinanti le parate di Schlager, che evita ai suoi un passivo molto più pesante. I voti di Filippo Benincampi, inviato di Sky Sport negli Stati Uniti

SPAGNA-AUSTRIA 3-0NEWS MONDIALI

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