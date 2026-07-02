Sedicesimi di finale dei Mondiali 2026: alle 21 tocca a Spagna e Austria a Los Angeles. In palio un posto agli ottavi contro la vincente di Portogallo-Croazia, in programma all'1 (ora italiana). De La Fuente con il tridente Yamal-Oyarzabal-Baena. Rangnick risponde con Arnautovic titolare. Le ultime sulle probabili formazioni
- Portiere: UNAI SIMON
- Terzino destro: LLORENTE
- Difensore centrale: CUBARSI
- Difensore centrale: LAPORTE
- Terzino sinistro: CUCURELLA
- Mezzala destra: MERINO
- Centrocampista centrale: RODRI
- Mezzala sinistra: PEDRI
- Ala destra: YAMAL
- Punta centrale: OYARZABAL
- Ala sinistra: BAENA
- De La Fuente con la classica formazione titolare
- Capitolo infortuni: Yeremy Pino ha recuperato, ma non giocherà dall'inizio. Nico Williams potrebbe farcela per un eventuale ottavo di finale
- Panchina per Dani Olmo, a centrocampo ci sono Merino, Rodri e Pedri
- Lamine Yamal nel tridente con Oyarzabal e Baena
- Ancora titolare Marko Arnautovic in attacco
- Alle spalle dell'ex Inter il tridente Laimer-Schmid-Sabitzer
- Davanti alla difesa c'è il solito duo Siewald-Schlager