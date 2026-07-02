 Spagna Austria, le probabili formazioni dei sedicesimi dei Mondiali 2026 | Sky Sport
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Spagna-Austria, le probabili formazioni dei sedicesimi dei Mondiali

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Sedicesimi di finale dei Mondiali 2026: alle 21 tocca a Spagna e Austria a Los Angeles. In palio un posto agli ottavi contro la vincente di Portogallo-Croazia, in programma all'1 (ora italiana). De La Fuente con il tridente Yamal-Oyarzabal-Baena. Rangnick risponde con Arnautovic titolare. Le ultime sulle probabili formazioni

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