 Argentina Capo Verde 3-2, le pagelle dei sedicesimi dei Mondiali | Sky Sport
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Argentina-Capo Verde 3-2, le pagelle dei sedicesimi dei Mondiali

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©IPA/Fotogramma

Il gol del solito Messi, il pareggio di Deroy Duarte, la faticaccia per provare a sbloccarla. Poi Lisandro Lopez si carica sulle spalle l'Albiceleste (anche un assist), ma la prodezza di Sidny Cabral al 103' riporta tutto in parità. La decide un altro difensore centrale, Romero, che propizia l'autogol che porta l'Argentina agli ottavi. Applausi anche per lo scatenato Vozinha, ma il migliore del match è... Le nostre pagelle 

PARTITA - STATISTICHE

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