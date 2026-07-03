Argentina-Capo Verde 3-2, le pagelle dei sedicesimi dei Mondiali
Il gol del solito Messi, il pareggio di Deroy Duarte, la faticaccia per provare a sbloccarla. Poi Lisandro Lopez si carica sulle spalle l'Albiceleste (anche un assist), ma la prodezza di Sidny Cabral al 103' riporta tutto in parità. La decide un altro difensore centrale, Romero, che propizia l'autogol che porta l'Argentina agli ottavi. Applausi anche per lo scatenato Vozinha, ma il migliore del match è... Le nostre pagelle
- EMILIANO MARTINEZ voto 6,5
- MOLINA voto 5,5
- ROMERO voto 7
- LISANDRO MARTINEZ voto 7,5
- MEDINA voto 5,5
- DE PAUL voto 5,5
- MAC ALLISTER voto 6,5
- ENZO FERNANDEZ voto 6,5
- THIAGO ALMADA voto 5
- MESSI voto 7,5 (MVP)
- LAUTARO MARTINEZ voto 5
- dal 63' JULIAN ALVAREZ voto 6
- dal 64' NICO GONZALEZ voto 6,5
- dall'84' PAREDES voto 6
- dall'86' TAGLIAFICO voto 6
- dal 104' MONTIEL voto 5,5
- Ct SCALONI voto 6,5
- VOZINHA voto 7
- MOREIRA voto 6
- PICO voto 6,5
- DINEY voto 6
- S. CABRAL voto 7
- PINA voto 6,5
- MENDES voto 6
- L. DUARTE voto 6
- D. DUARTE voto 6,5
- J. CABRAL voto 6
- DA COSTA voto 5
- SUBENTRATI
- dal 67' LIVRAMENTO voto 6
- dal 67' MONTEIRO voto 6
- dall'80' VARELA voto 6
- dall'80' W.SEMEDO voto 6
- dal 100' BENCHIMOL voto 5,5
- dal 100' Y. SEMEDO voto 6