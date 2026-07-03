I calciatori più attraenti dei Mondiali 2026 secondo Vogue

Evento in grado di catalizzare l'attenzione di tifosi e non, i Mondiali hanno ispirato la celebre rivista di moda "Vogue" che ha eletto i 15 calciatori più belli protagonisti in questi giorni
- Il centrocampista del Real Madrid viene definito da Vogue "una calamita per titoli di giornale e tweet. Ovunque vada, attira l'attenzione"
- Paragonato da Vogue a Flynn Rider, il principe della Disney che conquista il cuore di Rapunzel, specie con questo nuovo taglio di capelli, più lunghi. Il pubblico lo ama anche, sottolinea la rivista, "per il rapporto con la sorella, con la quale condivide un tatuaggio uguale"
- "Ipnotizzante in campo", secondo Vogue. "Conquista punti anche per la sua disinvoltura, esultando con discrezione e conquistando i tifosi con i suoi 'sopralluoghi' pre-partita sul campo, diventati virali" (il "rito" di Olise non prevede un vero e proprio ingresso in campo insieme ai compagni; lui si limita a fare due passi, sfregare le scarpe sull'erba per "testarla", e poi rientra negli spogliatoi)
- Impossibile non parlare velatamente di mercato, anche per Vogue, in questo caso. Perché l'argentino del Como "ha attirato l'attenzione durante la Coppa del Mondo" anche come uomo-mercato, ma alla fine il Como è riuscito a prolungare il 'matrimonio'.
- "Vera e propria rivelazione durante i Mondiali del 2022, la stella sudcoreana merita ancora più attenzione questa volta", scrive Vogue. "Torna a giocare a calcio dopo essersi ripreso da due interventi chirurgici e dalle successive complicazioni che lo hanno tenuto lontano dai campi per oltre un anno"
- La sua popolarità è cresciuta in maniera esponenziale con questo Mondiale, con Vogue che sottolinea come sia diventato protagonista di numerose clip su YouTube dedicate alle sue giocate
- "Tra i giocatori più promettenti, ha attirato anche l'attenzione dei creatori di contenuti multimediali online. Una curiosità? Ha una grande passione per il ping-pong"
- "Padre di famiglia - scrive Vogue - il giocatore del Barcellona è stato testimonial di Calvin Klein e si distingue anche sul campo, offrendo prestazioni impeccabili"
- Oltre alla versatilità in campo (che come sottolinea Vogue gli consente di "convivere" con uno come Cristiano Ronaldo), "è anche uno dei preferiti dai media, e basta uno sguardo al suo sorriso per capirne il perché", conclude la rivista di moda
- Centrocampista del Tottenham, il calcio è un affare di famiglia: suo padre è un ex portiere e suo fratello maggiore, Theo, gioca come terzino destro nel Losanna. Fuori dal campo è "protagonista di numerosi video che totalizzano milioni di visualizzazioni online"
- Portiere del Barcellona, non è titolare nella nazionale spagnola, "ma proprio per questo merita ancora più attenzione", dice Vogue, sottolineando come il pubblico si sia già accorto di lui e sia già protagonista di numerosi video cliccatissimi sul web
- Bello e generoso. Se "con il suo sorriso smagliante sta incantando gli spettatori", Vogue ricorda anche come nel 2020 sia stato "insignito del titolo di Membro dell'Ordine dell'Impero Britannico per il suo impegno nella lotta contro la povertà alimentare infantile nel Regno Unito durante la pandemia di COVID-19"
- Di origini cinesi e tedesche, si è preso un primato a questi Mondiali, diventando il primo neozelandese nella storia a segnare due gol in una partita della Coppa del Mondo
- Trequartista o esterno d'attacco del Giappone e del Friburgo in Bundesliga, si è ripreso da una grave frattura alla clavicola giusto in tempo per unirsi al Giappone per i Mondiali
- Terzino destro dell'Inghilterra e del Tottenham, già protagonista di numerosi meme durante questo Mondiale, "è noto - scherza Vogue - per la sua predilezione per i cerotti per brufoli. Quindi per noi è un punto in più"