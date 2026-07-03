 Modric, Croazia Portogallo ultima partita con la nazionale ai Mondiali | Sky Sport
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Modric, Croazia-Portogallo la sua ultima partita con la nazionale ai Mondiali. FOTO

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Quella persa contro il Portogallo ai sedicesimi di finale è stata la sua partita numero 202 in nazionale e di certo è stata l’ultima a un Mondiale. Non c’è ancora niente di ufficiale, per quanto riguarda il futuro di Luka Modric, che a Toronto però potrebbe anche aver giocato la sua ultima in con la Croazia. O forse, chissà, anche l’ultimo match della sua carriera. Il film della sua partita, contro l’amico Ronaldo, il compagno milanista Leao e il neo rossonero Ramos

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