Modric, Croazia-Portogallo la sua ultima partita con la nazionale ai Mondiali. FOTO
Quella persa contro il Portogallo ai sedicesimi di finale è stata la sua partita numero 202 in nazionale e di certo è stata l’ultima a un Mondiale. Non c’è ancora niente di ufficiale, per quanto riguarda il futuro di Luka Modric, che a Toronto però potrebbe anche aver giocato la sua ultima in con la Croazia. O forse, chissà, anche l’ultimo match della sua carriera. Il film della sua partita, contro l’amico Ronaldo, il compagno milanista Leao e il neo rossonero Ramos
- Quella giocata a Toronto contro il Portogallo, per i sedicesimi di finale del Mondiale, è stata la partita numero 202 in nazionale per Luka Modric
- Sei le stagioni passate insieme al Real Madrid, per Modric e Cristiano Ronaldo: qui i due capitani di Croazia e Portogallo prima del calcio di inizio
- Duello particolare, contro il Portogallo, persa dalla Croazia nel recupero per un gol del neo milanista Gonçalo Ramos. Non è dato sapere, al momento, se Modric continuerà a giocare e se lo farà magari ancora al Milan, quindi con il nuovo attaccante rossonero. Di certo a Toronto Modric ha incrociato in campo Rafa Leao, compagno di questa stagione al Milan. E autore del cross che ha portato al gol decisivo di Ramos
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- Sicuramente per Modric quella con il Portogallo è stata l'ultima partita di un Mondiale: impossibile immaginarlo in campo a 44 anni, fra 4 anni in Spagna, Portogallo e Marocco
- Dopo il match contro il Ghana, Modric aveva spiegato: “So di avere un’età in cui la fine della carriera si avvicina per me”. Ora è da capire se quella con il Portogallo rimarrà la sua ultima partita in nazionale
- Ma non è da escludere che la sconfitta contro il Portogallo sia anche l'ultima gara in assoluto giocata da Modric, che potrebbe chiudere la carriera così. A 40 anni. Senza tornare a giocare in un club
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