Prima due 'vecchietti': Ivan Perisic (almeno uno messo a segno negli ultimi 4 Mondiali) e Cristiano Ronaldo che diventa il marcatore più anziano di sempre in una partita a eliminazione diretta di un Mondiale. Poi la decide l'asse Milan: assist di Rafa Leao e gol da vero bomber del nuovo centravanti del Milan Gonçalo Ramos. Ma che brividi nel finale. Il Portogallo elimina la Croazia di Modric (alla sua ultima partita in una Coppa del Mondo) e affronferà la Spagna agli ottavi. I voti della sfida
- DIOGO COSTA voto 7,5
- JOAO CANCELO voto 6,5
- RUBEN DIAS voto 6
- RENATO VEIGA voto 7
- NUNO MENDES voto 6
- VITINHA voto 6
- JOAO NEVES voto 6
- PEDRO NETO voto 6
- BRUNO FERNANDES voto 7
- RAFA LEAO voto 7,5
- CRISTIANO RONALDO voto 7,5 MVP
- dal 62' BERNARDO SILVA voto 6,5
- dal 63' FRANCISCO CONCEICAO voto 6
- dal 63' GONCALO RAMOS voto 7,5
- dal 63' NELSON SEMEDO voto 6
- dall'81' RUBEN NEVES voto SV
- Ct MARTINEZ voto 7
- DOMINIK LIVAKOVIC voto 7
- JOSIP STANISIC voto 7
- JOSIP SUTALO voto 6,5
- MARIN PONGRACIC voto 6,5
- IVAN PERISIC voto 7,5
- LUKA MODRIC voto 6,5
- MATEO KOVACIC voto 7,5
- NIKOLA VLASIC voto 6
- PETAR SUCIC voto 7
- MARTIN BATURINA voto 6
- ANTE BUDIMIR voto 6
- dal 45' MATANOVIC voto 7
- dal 68' PASALIC voto 6,5
- dal 92' GVARDIOL voto 5,5
- dal 96' KRAMARIC voto SV
- Ct DALIC voto 7