 Portogallo Croazia 2-1, le pagelle dei sedicesimi dei Mondiali 2026 | Sky Sport
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Portogallo-Croazia 2-1, le pagelle dei sedicesimi dei Mondiali

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Prima due 'vecchietti': Ivan Perisic (almeno uno messo a segno negli ultimi 4 Mondiali) e Cristiano Ronaldo che diventa il marcatore più anziano di sempre in una partita a eliminazione diretta di un Mondiale. Poi la decide l'asse Milan: assist di Rafa Leao e gol da vero bomber del nuovo centravanti del Milan Gonçalo Ramos. Ma che brividi nel finale. Il Portogallo elimina la Croazia di Modric (alla sua ultima partita in una Coppa del Mondo) e affronferà la Spagna agli ottavi. I voti della sfida

PARTITA - STATISTICHE 

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