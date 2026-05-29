Portogallo-Croazia 0-0
Si parte a Toronto
A Toronto va in scena uno dei sedicesimi di finale sulla carta più combattuti. Portogallo e Croazia si trovano di fronte anche in un match di ricambio generazionale. Sarà sfida nella sfida anche tra Cristiano Ronaldo e Luka Modric. Martinez manda anche Leao in campo dal 1'. Dalic sceglie ancora Vlasic con Budimir riferimento più avanzato e Perisic da terzino sinistro
PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Leao; Cristiano Ronaldo. Ct Martinez
CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Perisic; Modric, Kovacic; Sucic, Baturina, Vlasic; Budimir. Ct. Dalic
Si parte a Toronto
Katia Aveiro a SportTv ha parlato del futuro di Cristiano Ronaldo: "Godiamocelo appieno. Credo che questa sia la sua Last Dance. Prima però i 1000 gol". Sulle critiche al fratello poi, ha ribadito: "A chi ama il calcio non gli può non piacere Ronaldo"
Da brividi l'inno portoghese con la foto di Diogo Jota sul maxischermo. Oggi ricorre l'anniversario dalla scomparsa dell'ex giocatore del Liverpool
INNI NAZIONALI
L'undici titolare della Croazia ha un'età media di 30 anni e 100 giorni, la più alta per una partita non di gruppo al Mondiale da quella della Croazia stessa nel 1998 (partita per il 3º posto - 30 anni e 126 giorni).
Cristiano Ronaldo sarà il primo giocatore a disputare una partita a eliminazione diretta di un Campionato Mondiale FIFA dopo il suo 41º compleanno.
Ci siamo quasi, tra poco inizia Portogallo-Croazia, la vincente di questo match sfiderà agli ottavi la Spagna
Dal cappello e gli stivali da cowboy in Texas alle maschere di Halloween, passando per look da vichingo, Babbo Natale e momenti ironici sui social: Erling Braut Haaland è una star non solo in campo a suon di gol ma anche fuori. Ecco alcune delle sue trasformazioni più curiose
Il Belgio va a un passo dall'eliminazione contro il Senegal, ma in 3' sul finire di gara pareggia 2-2 e poi vince ai supplementari allo scadere con un rigore di Tielemans e passa: agli ottavi la squadra di Rudi Garcia sfiderà gli Stati Uniti che hanno battuto la Bosnia 2-0. L'Inghilterra soffre, ma rimonta 2-1 la Repubblica Democratica del Congo: domenica giocherà contro il Messico che ha eliminato l'Ecuador. Ecco il tabellone aggiornato del Mondiale 2026 e la guida completa
Tillman è l'uomo partita in Stati Uniti-Bosnia. Tielemans è il trascinatore del Belgio nella vittoria contro il Senegal. Secondo titolo di Mvp per Kane, che segna una doppietta contro la Repubblica Democratica del Congo. I migliori giocatori in campo in ogni partita dei Mondiali 2026: qui tutti gli Mvp, gara per gara… fino alla finale
La storia dei Mondiali ripercorsa con un gol al giorno. Per tutta la durata del Mondiale 2026 ripeschiamo quotidianamente una rete che è stata segnata nelle passate edizioni, proprio in quel giorno. Oggi vi raccontiamo di... un gol che era stato "previsto" in una puntata di "Holly e Benji". L'azione è identica, ma a subirlo è proprio il Giappone
Nel VIDEO Filippo Benincampi commenta il passaggio agli ottavi degli Usa, grazie al 2-0 contro la Bosnia. Il Commissario Tecnico Mauricio Pochettino ha sempre creduto in questo gruppo, anche quando i risultati delle amichevoli pre Mondiali non sorridevano agli Stati Uniti. E' proprio la mentalità vincente dell'allenatore argentino uno dei segreti della forza del team
Al Mondiale le partite non finiscono mai: i sedicesimi di finale sono iniziati all'insegna delle rimonte e, soprattutto, dei gol decisivi nel recupero, già tanti quanti quelli realizzati nella fase a eliminazione diretta sommando le edizioni passate. Ecco numeri e precedenti, tra cui compare un altro 3-2 del Belgio...
Una Spagna ancora una volta dominante e trascinata da un ispiratissimo Yamal e dalla doppietta di Oyarzabal batte l’Austria e accede agli ottavi: affronterà la vincente di Portogallo-Croazia. Dopo un gol annullato a Cucurella, la squadra di De la Fuente trova il vantaggio con Oyarzabal. Baena prende una traversa su punizione, Schlager salva più volte su Yamal. Nella ripresa raddoppia Pedro Porro di testa, poi ancora Oyarzabal (sempre su cross di Cucurella) la chiude
Sono in totale 66 i giocatori delle squadre di Serie A convocati al Mondiale. Il Milan è quella che ne porta di più, dieci, seguita da Atalanta (8), Inter (7), Juventus e Roma (6). Ma come stanno andando effettivamente le loro partite?
Chi può sorridere tra le big guardando il tabellone? Sulla carta l'Argentina più delle altre. Il percorso dei campioni del mondo sembra il più "morbido": Capo Verde ai sedicesimi, poi Australia o Egitto, quindi un possibile quarto senza incrociare le grandi favorite europee. Molto più complicata la vita dall'altra parte dove, nonostante l'eliminazione della Germania, ci sono ancora Francia, Spagna, Portogallo e Belgio che sono finite in un tratto decisamente più trafficato. Brasile e Inghilterra, che hanno passato con non poca fatica i sedicesimi, potrebbero sfidarsi ai quarti. Sia chiaro: nessuno, ovviamente, ha già vinto ma qualcuno, almeno in partenza, sembra avere una strada un po' più in discesa. Vediamo allora il possibile percorso delle big verso la finale con tutti i possibili incroci
Leo Messi raggiunto da Mbappé in testa alla classifica marcatori di questo Mondiale con 6 reti. È anche lotta per il miglior bomber all-time del torneo. Haaland insegue a quota 5 insieme a Kane. Altra doppietta per Oyarzabal, che sale a 4 raggiungendo Dembelé, Vinicius e Sarr (eliminato). Primo gol con la maglia della Spagna per Pedro Porro Tutti i marcatori fin qui
Dalic con la difesa a 4 e con Perisic da terzino sinistro. Confermati Modric e Kovacic a centrocampo. In attacco c'è Budimir e non Musa, gioca ancora dal 1' Vlasic con Sucic e Baturina per un trio di trequartisti tutto 'italiano'
Martinez manda in campo Leao dal 1' nel trio di trequartisti completato da Bruno Fernandes e Pedro Neto alle spalle dell'intramontabile Cristiano Ronaldo. Joao Neves e Vitinha a centrocampo
PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Leao; Cristiano Ronaldo. Ct Martinez
CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Perisic; Modric, Kovacic; Sucic, Baturina, Vlasic; Budimir. Ct. Dalic
Il Portogallo ha perso solo una delle 10 partite contro la Croazia in tutte le competizioni (sette vittorie, due pareggi e una sconfitta, arrivata in amichevole), mentre è imbattuto nelle gare ufficiali contro i croati, avendo vinto cinque dei sei precedenti (1 pareggio).
Il Portogallo ha superato il primo turno a eliminazione diretta in ciascuno degli ultimi due grandi tornei, battendo la Svizzera 6-1 negli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2022 e superando la Slovenia 3-0 ai rigori (dopo lo 0-0 nei 120 minuti) negli ottavi di finale dell'Europeo 2024.
Questa è la quarta volta che la Croazia raggiunge la fase a eliminazione diretta di un Mondiale e ha superato il primo turno a eliminazione diretta in tutte e tre le precedenti partecipazioni (1998, 2018, 2022).
Il Portogallo è imbattuto in tutte e tre le partite disputate nella Coppa del Mondo 2026 (1 vittoria, 2 pareggi); in precedenza, la nazionale portoghese ha registrato una striscia di quattro o più partite senza sconfitte in una singola edizione del torneo solo due volte, nel 1966 (4) e nel 2006 (5) - in entrambe questi tornei ha raggiunto le semifinali.
Dopo aver perso solo una delle prime nove partite contro avversarie europee ai Mondiali (6 vittorie, 2 pareggi), la Croazia non è riuscita a vincere nessuna delle ultime tre (1 pareggio, 2 sconfitte), perdendo 2-4 contro la Francia nella finale del 2018, pareggiando 0-0 con il Belgio nella fase a gironi del 2022 e perdendo 2-4 contro l'Inghilterra nella prima giornata di questa Coppa del Mondo.
La Croazia ha battuto Panama 1-0 e il Ghana 2-1 nelle ultime due partite del girone e cercherà di vincere tre gare consecutive in un grande torneo internazionale per la prima volta dalla Coppa del Mondo 2018. Da allora, ha disputato 17 partite senza mai registrare due vittorie di fila.
Nonostante abbia completato il maggior numero di passaggi di sempre nella fase a gironi di una Coppa del Mondo (1690) e registrato la percentuale di possesso palla media più alta (62.5%), solo nel 2018 il Portogallo ha tentato meno tiri (32) e tiri nello specchio (9) rispetto a quelli effettuati nella fase a gironi di questo Mondiale (37 tiri e 12 nello specchio)
Cristiano Ronaldo si appresta a giocare la sua nona partita a eliminazione diretta ai Mondiali e non ha mai segnato nelle precedenti otto. Ha tentato 29 tiri nelle fasi a eliminazione diretta della competizione senza mai andare a bersaglio, un record negativo per un giocatore dal 1966, condiviso con il brasiliano Roberto Carlos.
La prossima presenza di Luka Modric sarà la sua 23^ ai Mondiali: raggiungerà Paolo Maldini al quinto posto nella classifica delle presenze all time nella competizione; solo Lionel Messi (29), Cristiano Ronaldo (25, anche lui in campo in questa partita), Lothar Matthäus (25) e Miroslav Klose (24) hanno collezionato più presenze di lui
Vitinha ha completato 270 passaggi nella fase a gironi, il dato più alto mai registrato da un giocatore del Portogallo in una fase a gironi di Coppa del Mondo; contro la Colombia ha completato il 100% dei suoi passaggi (54/54), il massimo a pari merito per un centrocampista in una partita dei Mondiali mantenendo una precisione del 100%