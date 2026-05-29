Chi può sorridere tra le big guardando il tabellone? Sulla carta l'Argentina più delle altre. Il percorso dei campioni del mondo sembra il più "morbido": Capo Verde ai sedicesimi, poi Australia o Egitto, quindi un possibile quarto senza incrociare le grandi favorite europee. Molto più complicata la vita dall'altra parte dove, nonostante l'eliminazione della Germania, ci sono ancora Francia, Spagna, Portogallo e Belgio che sono finite in un tratto decisamente più trafficato. Brasile e Inghilterra, che hanno passato con non poca fatica i sedicesimi, potrebbero sfidarsi ai quarti. Sia chiaro: nessuno, ovviamente, ha già vinto ma qualcuno, almeno in partenza, sembra avere una strada un po' più in discesa. Vediamo allora il possibile percorso delle big verso la finale con tutti i possibili incroci