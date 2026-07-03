Mondiali 2026, le probabili formazioni di oggi

I sedicesimi di finale stanno per finire: mancano soltanto tre partite per definire il tabellone degli ottavi di finale. Oggi scenderanno in campo Australia-Egitto (20.00), Argentina-Capo Verde (00.00) e poi nella notte Colombia-Ghana (03.00). Dalla scelta su Messi fino alle ultime su Colombia, Egitto, Australia e non solo: tutte le probabili

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