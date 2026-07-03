Mondiali 2026, le probabili formazioni di oggi: le news su Argentina, Colombia e non solo
I sedicesimi di finale stanno per finire: mancano soltanto tre partite per definire il tabellone degli ottavi di finale. Oggi scenderanno in campo Australia-Egitto (20.00), Argentina-Capo Verde (00.00) e poi nella notte Colombia-Ghana (03.00). Dalla scelta su Messi fino alle ultime su Colombia, Egitto, Australia e non solo: tutte le probabili
- AUSTRALIA-EGITTO, venerdì 3 luglio, ore 20.00, Dallas Stadium
- ARGENTINA-CAPO VERDE, sabato 4 luglio, ore 0.00, Miami Stadium
- COLOMBIA-GHANA, sabato 4 luglio, ore 03.30, Kansas City Stadium
- AUSTRALIA (3-4-3): Beach; Circati, Souttar, Herrington; Bos, O'Neill, Irvine, Behich; Volpato, Irankunda, Metcalfe. Ct. Popovic
- EGITTO (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez; Ateya, Saber; Ziko, Salah, Ashour; Marmoush. Ct. Hassan
- ARGENTINA (4-3-1-2): E. Martinez; Molina, Romero, Lisandro M., Medina; De Paul, Mac Allister, Fernandez; Almada; Messi, Lautaro M. Ct. Scaloni
- CAPO VERDE (4-1-4-1): Vozinha; Moreira, Pico, Diney, S. Cabral; Lenini; Mendes, Duarte, Monteiro, J. Cabral; Livramento. Ct. Bubista.
- COLOMBIA (4-3-3): Vargas; Munoz, Lucumi, Sanchez, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; Rodriguez, Suarez, Diaz. Ct. Lorenzo
- GHANA (4-5-1): Asare; Senaya, Adjetey, Luckassen, Mensah; Sulemana, Partey, Owusu, Sibo, Semenyo; Ayew. Ct. Queiroz