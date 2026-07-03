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Svizzera-Algeria 2-0 ai Mondiali 2026: risultato, gol e classifica

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La Svizzera ha sconfitto 2-0 l'Algeria nella gara valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 che si è giocata a Vancouver. Le reti sono state realizzate da Embolo al '10 e da Ndoye al '46. La squadra del ct Yakin giocherà l'ottavo contro la vincente di Colombia-Ghana, in campo domani a Kansas City

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