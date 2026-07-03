La Svizzera ha sconfitto 2-0 l'Algeria nella gara valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 che si è giocata a Vancouver. Le reti sono state realizzate da Embolo al '10 e da Ndoye al '46. La squadra del ct Yakin giocherà l'ottavo contro la vincente di Colombia-Ghana, in campo domani a Kansas City
- Alla Svizzera bastano dieci minuti per sbloccare la partita contro l'Algeria. Manzambi penetra sulla sinistra e serve al centro Embolo che segna e firma il secondo gol personale al Mondiale
- Al 46' il raddoppio con un destro di Ndoye appena dentro l'area. Adesso la Svizzera giocherà contro la vincente di Colombia-Ghana, in campo domani a Kansas City