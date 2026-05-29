Si parte! Inizia Svizzera-Colombia, primo pallone giocato dalla squadra di Lorenzo.
Svizzera-Colombia, risultato e gol ai Mondiali 2026. Diretta live
A Vancouver si chiudono gli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Nella Svizzera prima da titolare per Jashari. Gioca Rieder al posto di Manzambi (fuori per un problema alla caviglia). Nella Colombia c'è Suarez come attaccante insieme a James Rodriguez e Luis Diaz. Chi vince affronterà l'Argentina
12' - Lancio lungo sulla sinistra per Luis Diaz, che attacca la profondità e viene steso da Elvedi. Buon calcio di punizione per la Colombia.
10' - Si gioca da dieci minuti a Vancouver. Fase di studio per ora da parte di entrambe le squadre, che faticano a trovare spazi.
4' - Palla giocata da destra dalla Colombia sul secondo palo a cercare Luis Diaz. L'attaccante viene anticipato da Zakaria che manda in calcio d'angolo.
3' - Ci prova la Svizzera con Zakaria che va via a destra e, dopo un contrasto, riesce a metterla rasoterra verso il primo palo a cercare Freuler. Il giocatore svizzero viene però anticipato da Lucumí.
1' - Akanji tiene palla nella sua fase difensiva e cerca un cambio gioco profondo sulla destra verso Rieder, che però non arriva. Rimessa laterale per la Colombia.
Terminati gli inni nazionali. Squadre pronte per il fischio d'inizio. Queste le due formazioni:
- SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Rieder, Jashari; Embolo. Ct. Yakin
- COLOMBIA (4-3-3): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Arias, Puerta; Rodriguez, Suarez, Diaz. Ct. Lorenzo
Inni nazionali
Si parte da quello svizzero, poi toccherà all'inno colombiano.
Squadre in campo!
Svizzera e Colombia fanno il loro ingresso in campo per dare il via all'ultimo ottavo di finale di questa edizione dei Mondiali.
A Vancouver è ormai tutto pronto per l'inizio di Svizzera-Colombia, tra poco si parte!
La classifica marcatori dei Mondiali
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Argentina avanti. Gli ottavi di finale si chiudono con Svizzera-Colombia: IL TABELLONE.
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Chi vince affronterà ai quarti di finale l'Argentina, che ha vinto una pazza partita contro l'Egitto per 3-2.
Le scelte di Lorenzo
L'unica vera novità per la Colombia è in attacco. Nel tridente insieme a James Rodriguez e Luis Diaz gioca Suarez.
- COLOMBIA (4-3-3): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumì, Mojica; Arias, Puerta, Lerma; James Rodriguez, Suarez, Luis Diaz. Ct: Lorenzo
Le scelte di Yakin
Senza Manzambi (fuori per un problema alla caviglia), c'è Rieder sulla trequarti. Ma la vera novità è Jashari, che parte per la prima volta in questo Mondiale dall'inizio. In attacco il punto di riferimento è sempre Embolo.
- SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Rieder, Jashari, Ndoye; Embolo. Ct: Yakin
Accadde oggi: quel gol-lampo senza far toccare palla alla Germania
La storia dei Mondiali ripercorsa con un gol al giorno. Quello di oggi è un gol segnato il 7 luglio 1974, in una finale Mondiale. Dopo 88 secondi dal fischio d'inizio, con una serie di 16 passaggi. E quando la Germania toccò il suo primo pallone era già sotto 1-0...
Presentato il pallone della finale
Il pallone per la partita più attesa è già stato presentato. Si chiama "Trionda Final" e sarà utilizzato anche nelle semifinali e nella finale per il terzo posto. Le foto e la spiegazione dei dettagli
Mondiali, svelato il 'Trionda Final': il pallone delle semifinali e delle finali. FOTOVai al contenuto
Il trend dei gol nel recupero
Un Mondiale in cui le partite non finiscono mai: tante rimonte con gol decisivi segnati nel recupero, trend che si è ripetuto anche in Argentina-Egitto. Considerando i gol oltre il 90' (e il 120'), ne sono già stati segnati più di quelli realizzati nella fase a eliminazione diretta sommando tutte le edizioni passate
Mondiali last minute: gol e rimonte nei minuti di recupero come mai primaVai al contenuto
Come la Colombia è arrivata agli ottavi
Primo posto, così come fatto dalla Svizzera, nel gruppo K (con Portogallo, Repubblica Democratica del Congo e Uzbekistan) per la Colombia, che ha chiuso a quota 7 punti con due vittorie e un pareggio. Per gli ottavi è bastato il gol di Arias contro il Ghana.
Come la Svizzera è arrivata agli ottavi
La Svizzera ha superato il girone B (con Canada, Bosnia e Qatar) qualificandosi come prima a quota 7 punti con due vittorie e un pareggio. Ai sedicesimi è arrivata la vittoria per 2-0 contro l'Algeria grazie alle reti di Embolo e Ndoye.
Nessun giocatore ha partecipato a più gol con la Colombia in tutte le competizioni nel 2026 rispetto a Jhon Arias (quattro), che potrebbe segnare in due match di fila con la propria Nazionale per la seconda volta, dopo la serie di tre gare tra marzo e giugno 2024.
La Colombia ha effettuato almeno 20 tiri in ciascuna delle ultime tre partite ai Mondiali 2026; l'ultima Nazionale a riuscirci per quattro gare consecutive in una singola edizione del torneo è stata la Francia nel 1998 (cinque in quel caso), mentre l'ultima squadra sudamericana è stata il Brasile, nel 1978.
Dall'inizio del 2025, solo la Spagna ha perso meno partite (zero) tra le Nazionali europee rispetto alla Svizzera (solo una - 11 vittorie, 6 pareggi). Gli elvetici non perdono da 10 gare ufficiali (7 vittorie, 3 pareggi): si tratta della loro striscia più lunga di match consecutivi senza sconfitte dal periodo tra ottobre 2015 e ottobre 2017, in cui rimasero imbattuti per 15 incontri di fila.
Solo Spagna e Messico hanno tenuto la porta inviolata più volte (quattro) rispetto alla Colombia (tre) ai Mondiali 2026, mentre soltanto il Brasile ha effettuato più tiri (92) dei 79 tentati dai sudamericani; tuttavia, il loro xG per conclusione di 0.08 (6.32 xG) è il secondo più basso tra le squadre ancora in corsa, davanti solo a quello del Paraguay (0.05).
Le formazioni ufficiali
SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Rieder, Jashari, Ndoye; Embolo. Ct: Yakin
COLOMBIA (4-3-3): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumì, Mojica; Arias, Puerta, Lerma; James Rodriguez, Suarez, Luis Diaz. Ct: Lorenzo
La Svizzera ha vinto tre partite consecutive ai Mondiali per la prima volta nella sua storia. Sotto la guida di Murat Yakin, la Nazionale elvetica ha strappato il successo in cinque delle otto gare disputate, registrando sia il maggior numero di vittorie che la percentuale più alta di successi (62.5%) per un commissario tecnico al timone della Svizzera nella competizione.
La Colombia ha superato soltanto uno dei tre precedenti ottavi di finale disputati ai Mondiali, ovvero quello del 2014 con il successo per 2-0 sull'Uruguay; l'ultima partecipazione dei sudamericani in questa fase del torneo risale al 2018, quando furono eliminati ai rigori dall'Inghilterra.
La vittoria per 2-0 della Svizzera sull'Algeria ha rappresentato il primo successo della Nazionale elvetica nella fase a eliminazione diretta dei Mondiali dal 1938, quando superò la Germania nel 'replay' del primo turno. La Svizzera non ha mai superato due turni consecutivi nella fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo.
La Colombia affronterà per la quarta volta una Nazionale europea nel 2026, senza avere mai vinto finora (1 pareggio, 2 sconfitte); dopo le sconfitte nelle gare amichevoli di marzo, contro Croazia (1-2) e Francia (1-3), i sudamericani hanno pareggiato per 0-0 contro il Portogallo nell'ultima sfida della fase a gironi dei Mondiali 2026.
Sarà il quinto confronto tra Svizzera e Colombia in tutte le competizioni; tre delle quattro sfide precedenti sono state gare amichevoli, mentre l'unico incrocio ai Mondiali risale alla fase a gironi del 1994, terminato 2-0 per la Colombia, con i gol di Hermán Gaviria e Harold Lozano.
Ultimo ottavo di finale in programma a Vancouver. Alle 22 si gioca Svizzera-Colombia.