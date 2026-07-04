Si aprono gli ottavi di finale dei Mondiali con la sfida di Houston alle 19 italiane, fra il Canada e il Marocco. Nel tunro precedente i canadesi hanno eliminato il Sudafrica mentre il Marocco ha avuto la meglio ai calci di rigore contro l'Olanda. Chi vince è atteso ai quarti dalla vincente di Francia-Paraguay
- Portiere: CREPEAU
- Terzino destro: JOHNSTON
- Difensore centrrale: BOMBITO
- Difensore centrale: CORNELIUS
- Terzino sinistro: LARYEA
- Esterno destro: BUCHANAN
- Centrocampista centrale: SALIBA
- Centrocampista centrale: EUSTAQUIO
- Esterno sinistro: SHAFFELBURG
- Attaccante: JONATHAN DAVID
- Attaccante: OLUWASEYI
- Sono due i dubbi di Marsch nella formazione da proporre contro il Marocco
- Il ballottaggio tra Shaffelburg e Millar sulla fascia sinistra, col primo favorito e la sfida a tre tra Promise David, Larin e Oluwaseyi per affiancare Jonathan David in attacco
- Alphonso Davis partirà dalla panchina dopo i 15' giocati col Sudafrica
- Portiere: BONO
- Terzino destro: HAKIMI
- Difensore centrale: DIOP
- Difensore centrale: RIAD
- Terzino sinistro: MAZRAOUI
- Centrocampista centrale: EL AYNAOUI
- Centrocampista centrale: BOUADDI
- Esterno di destra: BRAHIM DIAZ
- Trequartista: OUNAHI
- Etserno di sinistra: EL KHANNOUSS
- Attaccante: SAIBARI
- Per la sfida contro il Canada Ouahbi dovrebbe avere a disposizione l'intera rosa
- Unico dubbio Riad, uscito al 75' del match contro l'Olanda
- In preallarme per sostituire il centrale del Crystal Palace ci sono Halhal e Saadane