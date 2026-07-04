Si aprono gli ottavi di finale dei Mondiali con la sfida di Houston alle 19 italiane, fra il Canada e il Marocco. Nel tunro precedente i canadesi hanno eliminato il Sudafrica mentre il Marocco ha avuto la meglio ai calci di rigore contro l'Olanda. Chi vince è atteso ai quarti dalla vincente di Francia-Paraguay

IL TABELLONE DEI MONDIALI