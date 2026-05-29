Canada-Marocco, risultato e gol ai Mondiali 2026. Diretta LIVE
Iniziano gli ottavi di finale del Mondiale: Canada contro Marocco. In palio un posto ai quarti contro Francia o Paraguay. Marsch sceglie Oluwaseyi come compagno d'attacco di David. Conferme per il Marocco nell'XI titolare, ma con Halhal dal 1' dietro al posto di Riad. Si gioca a Houston
MONDIALI: LE NEWS DI OGGI LIVE - TABELLONE
13' - Solo Canada in questi primi minuti. Grande aggressività della squadra di Marsch.
Oluwaseyi a un passo dal gol
11' - Brutta palla persa di El Aynaouoi che innesca l'azione verticale del Canada: grande primo controllo di Oluwaseyi con cui salta Halhal, poi sbaglia la cosa più "semplice" nell'uno contro uno con Bono, ancora decisivo.
6' - Ha iniziato bene il Canada.
4' - Prima occasione della partita: lancio in profondità per Jonhston che spizza di testa mandando David al tiro dalla sinistra dell'area. Grance chance potenziale, Bono chiude in uscita.
Squadre in campo! Si inizia con l'inno canadese
Clima già di festa a Houston, nel giorno dell'Indipendenza americana. Sole e 30 gradi.
Squadre in campo per il riscaldamento
Gli arbitri di oggi
- Arbitro: Michael Oliver
- Assistenti: Stuart Burt e James Mainwaring
- Quarto ufficiale: Danny Makkelie
Bello scatto pre partita da Houston. Si parte tra meno di un'ora
Così in campo il Canada
Qualche cambio per Marsch rispetto alla vittoria sul Sudafrica nei sedicesimi. Dietro gioca De Fougerolles al posto di Cornelius. Sempre titolare a sinistra Latyea con Alphonso Davies in panchina. In mezzo c'è Sigur e non Saliba e Ahmed e non Millar a sinistra. Davanti conferma per Oluwaseyi con David.
Così in campo il Marocco
Nel Marocco Ouahbi conferma quasi la stessa formazione che ha eliminato l'Olanda dal Mondiale, con un'unica novità: dietro c'è Halhal per Riad, uscito malconcio al 75' della partita dei sedicesimi
Non solo Mondiale
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Stasera c'è la Francia
Chi vince oggi incontra ai quarti una tra Francia e Paraguay: LE PROBABILI FORMAZIONI
Il prossimo sarà il quinto confronto contro il Marocco in tutte le competizioni per il Canada, che non ha mai vinto nei quattro precedenti (1 pareggio, 3 sconfitte); nella loro storia, i Canucks hanno affrontato senza mai vincere più volte solo la Scozia (6) e l'Islanda (5).
Il Marocco ha vinto entrambe le precedenti partite ai Mondiali contro nazionali della Concacaf, battendo Haiti 4-2 nella fase a gironi di quest'anno e il Canada nell'ultima gara del girone della Coppa del Mondo 2022 in Qatar.
Il Canada non ha vinto nessuna delle prime sette partite giocate a Houston, in Texas (3 pareggi, 4 sconfitte), ma ha poi ottenuto due vittorie nelle successive tre gare del genere (1 pareggio), la più recente delle quali per 2-0 contro El Salvador nella Concacaf Gold Cup 2025.
Il Canada ha vinto 1-0 contro il Sudafrica nei sedicesimi di finale, nella sua prima partita a eliminazione diretta ai Mondiali; le ultime nazionali a superare i primi due turni a eliminazione diretta disputati nella competizione sono state la Corea del Sud e la Turchia nel 2002, entrambe poi sconfitte in semifinale.
Escluse le finali e le finali per il terzo posto, il Marocco ha superato sei degli ultimi otto turni a eliminazione diretta nei tornei maggiori (Mondiali/Coppa d'Africa), passando il turno ai rigori in tre occasioni. I Leoni dell'Atlante hanno affrontato otto rigori nelle serie dal dischetto ai Mondiali, subendo gol solo in due casi.
Il Canada ha mantenuto un possesso palla medio del 61% nella fase a gironi dei Mondiali 2026, registrando poi solo il 42% nella vittoria per 1-0 contro il Sudafrica nell'ultimo turno; in quella partita, inoltre, il Canada ha applicato pressioni ad alta intensità solo sul 41.6% dei palloni giocati dagli avversari, la sua percentuale più bassa finora in una gara di questa edizione.
Il Marocco ha concesso solo 8.3 tiri a partita e 0.8 Expected Goals a sfavore in media a gara ai Mondiali 2026; è la prima volta in cui la nazionale africana ha registrato una media inferiore a 10 tiri subiti e meno di 1.0 xGA per match in una singola edizione della competizione.
Jesse Marsch, commissario tecnico del Canada, potrebbe diventare il primo allenatore statunitense a superare più di un turno a eliminazione diretta ai Mondiali e il primo a vincere tre partite nella competizione.
Stephen Eustaquio ha creato sette occasioni da calcio piazzato ai Mondiali 2026, mentre nessun altro giocatore del Canada ne ha creata più di una. È inoltre il leader tra i canadesi per passaggi riusciti (194) e passaggi effettuati in area avversaria (44), oltre ad aver segnato il gol della vittoria nei sedicesimi di finale.
Achraf Hakimi del Marocco ha creato tre o più occasioni in quattro delle sue ultime cinque presenze ai Mondiali; in questo secolo, l'unico difensore ad aver creato più occasioni del terzino destro del PSG (25) nella competizione è l'inglese Kieran Trippier (27 - con Ricardo Rodríguez della Svizzera a quota 20 prima dei sedicesimi di finale).