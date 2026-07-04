Mondiali 2026, le probabili formazioni di oggi: le news su Marocco, Francia e non solo
Iniziano gli ottavi di finale del Mondiale: oggi, sabato 4 luglio si comincia con Canada-Marocco a Houston alle ore 19 italiane per poi continuare con la sorpresa Paraguay, che ha eliminato la Germania, che sfiderà la Francia alle ore 23 italiane allo stadio di Filadelfia. Andiamo a vedere le probabili formazioni
- CANADA-MAROCCO, sabato 4 luglio, ore 19:00, Stadio di Houston
- PARAGUAY-FRANCIA, sabato 4 luglio, ore 23:00, Stadio di Filadelfia
- CANADA (4-4-2): Crepeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea; Buchanan, Saliba, Eustaquio, Shaffelburg; David, Oluwaseyi. Ct. Marsch
- MAROCCO (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari. Ct. Ouahbi
- PARAGUAY (4-3-3): Gill; Caceres, G. Gomez, Canale, Alonso; Galarza, Cubas, D. Gomez; Almiron, Avalos, Enciso. Ct. Alfaro
- FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe. Ct. Deschamps