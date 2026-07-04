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Mondiali 2026, le probabili formazioni di oggi: le news su Marocco, Francia e non solo

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Iniziano gli ottavi di finale del Mondiale: oggi, sabato 4 luglio si comincia con Canada-Marocco a Houston alle ore 19 italiane per poi continuare con la sorpresa Paraguay, che ha eliminato la Germania, che sfiderà la Francia alle ore 23 italiane allo stadio di Filadelfia. Andiamo a vedere le probabili formazioni

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