Gill, scintille con Mbappé durante e dopo Francia-Paraguay. E poi apre al Torino
Uno dei duelli più accesi di Francia-Paraguay è stato quello tra Mbappé e Gill. Prima del rigore il portiere ha provato a innervosire il capitano dei Bleus, senza però riuscirci. Al termine della partita ha poi tentato di stringergli la mano, ma è stato ignorato e ha reagito colpendolo con il pallone sulla schiena. "Volevo solo congratularmi. Senza pensare gli ho tirato la palla". Gill ha parlato anche dell'interesse del Torino: "Futuro in granata? Perché no, è un grande club"
- Ottavo di finale molto "ruvido" quello tra Francia e Paraguay, terminato 1-0 e deciso da un rigore di Mbappé al 70', che ha permesso alla squadra di Deschamps di accedere ai quarti di finale, dove affronterà il Marocco. Tra i tanti duelli della partita spicca quello tra l'autore del gol vittoria e Orlando Gill, portiere del Paraguay.
- Doué viene steso in area da Diego Gomez e l'arbitro, dopo un check al Var, al 67' assegna il rigore. I giocatori del Paraguay circondano Dembelé, posizionato sul punto di battuta con il pallone in mano, mentre Gustavo Velazquez prova a rovinare la zolla del dischetto.
- Dembelé lascia il pallone a Mbappé, che sistema la zolla del punto di battuta e lo posiziona sul dischetto. A quel punto Gill si rivolge all'arbitro sostenendo che il pallone non sia stato sistemato correttamente.
- Per l'arbitro inizialmente è tutto regolare. Mbappé prende la rincorsa, ma i giocatori del Paraguay continuano a protestare ed entrano nuovamente in area. A quel punto il direttore di gara Tantashev fa riposizionare meglio il pallone.
- L'attesa e i "giochi psicologici" dei calciatori del Paraguay non disturbano Mbappé: il capitano della Francia parte, spiazza Gill e segna l'1-0 al 70'.
- Appena il pallone varca la linea di porta, Mbappé indica Gill con il pollice e dice qualcosa, senza mai guardare l'avversario.
- Poi va a esultare con i compagni e con i tifosi.
- Il secondo episodio arriva al triplice fischio. L'arbitro fischia la fine della partita mentre Gill è pronto a battere un calcio di punizione e Mbappé si trova a pochi passi da lui. Dopo il fischio finale, il portiere del Paraguay tende la mano all'avversario.
- Mbappé, però, inizia a esultare e ignora il portiere del Paraguay, lasciando la mano di Gill nel vuoto.
- Le strade dei due si incrociano: Mbappé va sotto il settore dei suoi tifosi, mentre Gill verso il centro del campo.
- A quel punto Gill colpisce Mbappé alla schiena con il pallone.
- Mbappé ignora nuovamente l'avversario e prosegue verso il settore dei suoi tifosi.
- Con la Francia che continua a festeggiare la qualificazione e il Paraguay che mastica amaro per l'eliminazione.
- "Sapevamo che tipo di partita sarebbe stata", ha commentato Mbappé nel post gara. "Abbiamo dimostrato che non siamo solo una squadra capace di giocare un calcio offensivo: se c'è da mettere le mani nella me**a, le mettiamo. Scusate l'espressione. Non abbiamo problemi a farlo. Pensavano che saremmo venuti a giocare in smoking, a fare belle azioni. Invece sappiamo giocare anche un calcio sporco. Oggi l'abbiamo fatto, abbiamo vinto e, anche sotto questo aspetto, siamo stati migliori di loro."
- Gill nel post gara ha commentato l'episodio: "Volevo solo salutarlo per congratularmi con lui, ma non mi ha dato retta. Va bene così, nei momenti di foga può succedere di tutto. Senza pensare gli ho tirato la palla, però ora, a mente fredda, realizzo che volevo solo congratularmi. Non mi ha detto niente, non mi ha guardato, nemmeno un gesto: sorrideva e basta".
- Nella mixed zone Gill ha parlato anche del suo futuro. Dopo essersi messo in mostra al Mondiale, uno dei club interessati al portiere del San Lorenzo è il Torino.
- "Torino? Perché no, è un grande club in Italia. Però saranno loro (il San Lorenzo, ndr) a decidere: analizzeranno bene la proposta e tutto il resto. Succederà poi quella che tutti riterremo l'opzione migliore", ha commentato il portiere.