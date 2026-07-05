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Gill, scintille con Mbappé durante e dopo Francia-Paraguay. E poi apre al Torino

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Uno dei duelli più accesi di Francia-Paraguay è stato quello tra Mbappé e Gill. Prima del rigore il portiere ha provato a innervosire il capitano dei Bleus, senza però riuscirci. Al termine della partita ha poi tentato di stringergli la mano, ma è stato ignorato e ha reagito colpendolo con il pallone sulla schiena. "Volevo solo congratularmi. Senza pensare gli ho tirato la palla". Gill ha parlato anche dell'interesse del Torino: "Futuro in granata? Perché no, è un grande club"

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