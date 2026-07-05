Dopo i primi due ottavi di finale giocati ieri, oggi -domenica 5 luglio- sono in programma altre due partite dei Mondiali 2026: alle 22 il Brasile sfida la Norvegia. Nella notte italiana, alle 2, tocca al Messico contro l’Inghilterra. Qui orari e calendario

Dopo i primi due ottavi di finale già giocati, oggi al Mondiale di calcio sono in programma altre due partite che valgono l’accesso ai quarti. Il terzo ottavo di questa Coppa del Mondo metterà di fronte il Brasile del Ct Carlo Ancelotti contro la Norvegia di Erling Braut Haaland. Il match si gioca questa sera, domenica 5 luglio, alle 22 al MetLife Stadium, in New Jersey. Nella notte italiana, poi, quando in Italia saranno le 2 di lunedì 6 luglio, è in programma l’altro ottavo tra i padroni di casa del Messico e l’Inghilterra: la partita si giocherà al Mexico City Stadium, ovvero il mitico Stadio Azteca.