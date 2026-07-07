 Argentina Egitto 3-2, le pagelle della partita degli ottavi di finale dei Mondiali | Sky Sport
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Argentina-Egitto 3-2, le pagelle della partita degli ottavi di finale dei Mondiali

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I campioni del mondo vanno sotto 0-2 ma con una rimonta memorabile la vincono nel recupero, centrando il passaggio ai quarti. Nell'Argentina tutti male nel primo tempo, nella ripresa Messi si riabilita e diventa il trascinatore della squadra. Decisivo anche Lautaro Martinez con l'assist a Enzo Fernandez. L'Egitto ha un protagonista assoluto, Shobeir, che con le sue parate (respingendo anche un rigore a Messi) fa sognare i suoi. Le pagelle di Argentina-Egitto: tutti i voti

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