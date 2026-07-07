Argentina-Egitto 3-2, le pagelle della partita degli ottavi di finale dei Mondiali
I campioni del mondo vanno sotto 0-2 ma con una rimonta memorabile la vincono nel recupero, centrando il passaggio ai quarti. Nell'Argentina tutti male nel primo tempo, nella ripresa Messi si riabilita e diventa il trascinatore della squadra. Decisivo anche Lautaro Martinez con l'assist a Enzo Fernandez. L'Egitto ha un protagonista assoluto, Shobeir, che con le sue parate (respingendo anche un rigore a Messi) fa sognare i suoi. Le pagelle di Argentina-Egitto: tutti i voti
- EMILIANO MARTINEZ voto 6
- MOLINA voto 4,5
- ROMERO voto 6,5
- LISANDRO MARTINEZ voto 5
- TAGLIAFICO voto 6
- DE PAUL voto 4,5
- PAREDES voto 6
- MacALLISTER voto 5,5
- ENZO FERNANDEZ voto 7
- MESSI voto 7,5
- ALVAREZ voto 6
- dal 66' LAUTARO MARTINEZ voto 6,5
- dal 66' NICO GONZALEZ voto 6
- dal 73' MONTIEL voto 6,5
- dal 95' MEDINA voto SV
- dal 95' OTAMENDI voto SV
- SHOBEIR voto 7,5
- HANY voto 6
- HAFEZ voto 6
- IBRAHIM voto 6,5
- RABIA voto 5,5
- ASHOUR voto 6,5
- ZICO voto 7
- LASHEEN voto 6
- ATTIA voto 6,5
- SALAH voto 7
- HASSAN voto 7
- dal 45' FATHY voto 6
- dal 73' TREZEGUET voto 6
- dall'80' MARMOUSH voto SV
- dal 95' ZIZO voto SV