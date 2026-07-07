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Mondiali 2026, probabili formazioni: Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia

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Oggi in programma le ultime due sfide degli ottavi di finale. Alle 18.00, ad Atlanta, scenderanno in campo Argentina ed Egitto, mentre alle 22.00 a Vancouver sarà il turno di Svizzera-Colombia. Tutte le probabili formazioni

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