Mondiali 2026, probabili formazioni: Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia
Oggi in programma le ultime due sfide degli ottavi di finale. Alle 18.00, ad Atlanta, scenderanno in campo Argentina ed Egitto, mentre alle 22.00 a Vancouver sarà il turno di Svizzera-Colombia. Tutte le probabili formazioni
- ARGENTINA-EGITTO: martedì 7 luglio, ore 18.00, Atlanta Stadium
- SVIZZERA-COLOMBIA: martedì 7 luglio, ore 22.00, Vancouver Stadium
- ARGENTINA (4-3-1-2): E. Martinez; Molina, Romero, L. Martinez, Medina; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Almada; Messi, Alvarez. Ct. Scaloni
- EGITTO (4-4-2): Shobeir; Hany, Fathy, Ibrahim, Rabia; Ashour, Lasheen, Ateya, Ziko; Salah, Marmoush. Ct. Hassan
- SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Manzambi, Vargas; Embolo. Ct. Yakin
- COLOMBIA (4-3-3): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Arias, Puerta; Rodriguez, Suarez, Diaz. Ct. Lorenzo