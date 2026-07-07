Svizzera-Colombia, le probabili formazioni degli ottavi di finale dei Mondiali
L'ultima sfida degli ottavi sarà quella tra Svizzera e Colombia, match in programma questa sera alle 22.00 a Vancouver. Senza Manzambi, fermato da un problema alla caviglia, la Svizzera si affida a Rieder per sostituirlo: la Colombia, invece, punta tutto sul talento di Luis Diaz. Ecco le probabili formazioni dei due commissari tecnici
- SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Manzambi, Vargas; Embolo. Ct. Yakin
- Non ci sarà Manzambi, uno degli uomini più pericolosi della Svizzera, per un problema alla caviglia: al suo posto dovrebbe giocare Rieder.
- Anche Vargas è in dubbio per la sfida ai Cafeteros: se non dovesse farcela, è pronto a sostituirlo Okafor
- COLOMBIA (4-3-3): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Arias, Puerta; Rodriguez, Suarez, Diaz. Ct. Lorenzo
- Un solo cambio previsto in attacco per Lorenzo, che dovrebbe scegliere Suarez al posto di Cordoba al centro del tridente, insieme a James e Luis Diaz.