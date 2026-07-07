 Svizzera Colombia, le probabili formazioni degli ottavi di finale dei Mondiali | Sky Sport
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Svizzera-Colombia, le probabili formazioni degli ottavi di finale dei Mondiali

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L'ultima sfida degli ottavi sarà quella tra Svizzera e Colombia, match in programma questa sera alle 22.00 a Vancouver. Senza Manzambi, fermato da un problema alla caviglia, la Svizzera si affida a Rieder per sostituirlo: la Colombia, invece, punta tutto sul talento di Luis Diaz. Ecco le probabili formazioni dei due commissari tecnici

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