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Francia-Marocco, le probabili formazioni dei quarti di finale dei Mondiali

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Francia e Marocco aprono i quarti di finale dei Mondiali 2026 con il remake della semifinale dei Mondiali 2022 in Qatar. Quattro anni fa a vincere furono i francesi con il risultato di 2-0. Deschamps potrebbe recuperare Tchouameni, ma il favorito resta Kone a centrocampo. Marocco con il dubbio Saibari: c'è Rahimi dal 1' in attacco

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