Francia-Marocco, le probabili formazioni dei quarti di finale dei Mondiali
Francia e Marocco aprono i quarti di finale dei Mondiali 2026 con il remake della semifinale dei Mondiali 2022 in Qatar. Quattro anni fa a vincere furono i francesi con il risultato di 2-0. Deschamps potrebbe recuperare Tchouameni, ma il favorito resta Kone a centrocampo. Marocco con il dubbio Saibari: c'è Rahimi dal 1' in attacco
- Portiere: MAIGNAN
- Terzino destro: KOUNDE
- Difensore centrale: UPAMECANO
- Difensore centrale: SALIBA
- Terzino sinistro: DIGNE
- Centrocampista centrale: KONE
- Centrocampista centrale: RABIOT
- Ala destra: DEMBELE
- Trequartista: OLISE
- Ala sinistra: BARCOLA
- Punta centrale: MBAPPE
- Aurelien Tchouameni, dopo l'infortunio muscolare che gli ha fatto saltare l'ottavo di finale contro il Paraguay, può recuperare. In conferenza stampa Deschamps ha detto che sta bene e potrebbe allenarsi in gruppo
- Il favorito a centrocampo, accanto a Rabiot, rimane però Manu Kone
- In attacco il solito tridente Dembele-Olise-Barcola alle spalle di Mbappe
- Respinto il ricorso sull'ammonizione di Olise, che rimane diffidato
- Portiere: BONO
- Terzino destro: HAKIMI
- Difensore centrale: DIOP
- Difensore centrale: RIAD
- Terzino sinistro: MAZRAOUI
- Centrocampista centrale: EL AYNAOUI
- Centrocampista centrale: BOUADDI
- Ala destra: BRAHIM DIAZ
- Trequartista: OUNAHI
- Ala sinistra: EL KHANNOUSS
- Punta centrale: RAHIMI
- Dubbio Saibari per Ouahbi, il nuovo acquisto del Bayern ha subito un infortunio muscolare al bicipite femorale e potrebbe essere out per questa partita ma non solo. In attacco giocherà Rahimi
- Anche Riad non è al meglio ma alla fine dovrebbe farcela in difesa