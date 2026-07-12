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francia '98

“Zizou” le bijoux e la rivoluzione Black, Blanc, Beur

Christian Giordano

Christian Giordano
©Getty

La finale del 1998 è passata alla storia per la prestazione incontenibile di Zidane e della sua Francia, al suo primo Mondiale. Dall'altra parte una versione irriconoscibile del Brasile e soprattutto di Ronaldo, colpito da un malanno misterioso a poche ore dalla partita più importante della sua ancora giovane carriera

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