L'Argentina lascia Kansas City con l'asado in vista della semifinale Mondialevideo
Dopo oltre 40 giorni, l'Argentina ha salutato il suo quartier generale di Kansas City nel modo più argentino possibile: con un grande asado. Lautaro Martinez alla musica, il presidente federale Chiqui Tapia alla griglia e Dibu Martinez con la solita domanda scaramantica sulla carne senza grasso. Un ultimo momento di relax prima del trasferimento ad Atlanta dove l'Albiceleste affronterà l'Inghilterra nella semifinale Mondiale. Guarda il VIDEO col racconto di Gianluigi Bagnulo