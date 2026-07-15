"All'inizio ci siamo sempre ritrovati in tre contro due a centrocampo. Contro la Spagna è complicato: Rodri e Fabian avevano troppo tempo per giocare. È lì che abbiamo fallito, nella comunicazione del pressing". Sono le parole amare di Mbappé all'emittente M6 dopo l'eliminaizone contro la Spagna. "Non abbiamo disputato la partita che volevamo - ha aggiunto - né dal punto di vista tattico né da quello tecnico. Anche il livello generale della nostra prestazione non è stato all'altezza. In una semifinale di un Mondiale, se non fai ciò che serve per vincere, il risultato è inevitabile".