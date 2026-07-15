Mondiali 2026, le news di oggi in diretta: Spagna in finale, stasera Inghilterra-Argentina
La Spagna è la prima finalista dei Mondiali 2026, Francia battuta 2-0. Mbappé amaro: "Mai stati all'altezza". Stasera alle 21 italiane in programma Inghilterra-Argentina ad Atlanta per decidere la seconda. Chi sfiderà gli spagnoli il prossimo 19 luglio? Tutte le novità e gli aggiornamenti dai Mondiali
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Mondiale 2026, tutto quello che devi sapere
- Francia-Spagna 0-2: gli spagnoli sono i primi finalisti
- Oggi l'ultima semifinale: il calendario
- Inghilterra-Argentina: le probabili formazioni
- Chi ha disputato più finali ai Mondiali?
- Le semifinaliste sono le prime del ranking Fifa
- Chi vince il Mondiale secondo il supercomputer Opta
- Mondiali, il nuovo pallone per semifinali e finale
- La classifica dei marcatori
- Il rendimento dei 66 giocatori di Serie A
- Mondiali, tutti gli MVP
I precedenti tra Inghilterra e Argentina
Inghilterra e Argentina non si sfidano dal 2005, in un'amichevole tra nazionali. In quell'occasione sono stati gli inglesi a vincere per 3-2. Nelle ultime cinque partite contro l'Albiceleste, la Nazionale inglese ha vinto in due occasioni, con due pareggi e una sconfitta
Antonio Conte: "Nazionale, si è detto troppo. E' l'ora dei fatti"
"Una parola sull'Italia? Ne sono state dette troppe. È l'ora dei fatti, non delle chiacchiere e della politica. Non possiamo saltare tre Mondiali di fila: è stata compiuta un'impresa al contrario". Sono alcune delle dichiarazioni (le uniche però sulla Nazionale italiana), rilasciate da Antonio Conte alla Gazzetta dello Sport
Mbappé amaro: "Non siamo mai stati all'altezza"
"All'inizio ci siamo sempre ritrovati in tre contro due a centrocampo. Contro la Spagna è complicato: Rodri e Fabian avevano troppo tempo per giocare. È lì che abbiamo fallito, nella comunicazione del pressing". Sono le parole amare di Mbappé all'emittente M6 dopo l'eliminaizone contro la Spagna. "Non abbiamo disputato la partita che volevamo - ha aggiunto - né dal punto di vista tattico né da quello tecnico. Anche il livello generale della nostra prestazione non è stato all'altezza. In una semifinale di un Mondiale, se non fai ciò che serve per vincere, il risultato è inevitabile".
Mondiali, la Spagna è la prima finalista: il tabellone aggiornato
La Spagna si guadagna il primo posto in palio per la finale di New York: stasera Inghilterra-Argentina, poi il tabellone dei Mondiali sarà completo e definitivo
Mondiali, il tabellone aggiornato: Spagna prima finalistaVai al contenuto
Le probabili formazioni di Inghilterra-Argentina
Seconda semifinale dei Mondiali 2026: ad Atlanta si sfidano Inghilterra e Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. I Three Lions cercano la prima finale mondiale dal 1966, mentre l'Albiceleste campione in carica non ha mai perso una semifinale. Kane e Bellingham contro Messi: le probabili formazioni della partita
Inghilterra-Argentina, le probabili formazioni della semifinale dei MondialiVai al contenuto
Mbappé eliminato, Messi può superarlo: la classifica marcatori
Con il rigore alla Francia, Mikel Oyarzabal segna il quinto gol del suo Mondiale (come lui, solo David Villa ed Emilio Butragueño): l'attaccante spagnolo ha segnato anche la rete numero 30 della sua carriera con la Nazionale iberica, superando Fernando Hierro nella classifica all-time e portandosi al sesto posto. Nel frattempo, Messi può staccare Mbappé in testa alla classifica marcatori del Mondiale...
Mbappé eliminato, ma può ancora vincere la classifica marcatoriVai al contenuto
Gli MVP dei Mondiali: ne mancano solo 3
Pedro Porro è l'MVP della prima semifinale, che ha premiato la Spagna. Oggi Inghilterra-Argentina per decretare il primo migliore in campo dei tre che mancano per il quadro completo
Gli MVP dei Mondiali partita per partita: primo premio per PorroVai al contenuto
Francia-Spagna 0-2, le pagelle
E' la Spagna la prima finalista dei Mondiali 2026, la squadra di De La Fuente batte 2-0 la Francia con i gol su rigore di Oyarzabal nel primo tempo e Pedro Porro nel secondo. Voto 7 a un grande Lamine Yamal che si è procurato il penalty e si è visto annullare il gol del 3-0. L'MVP è Pedro Porro con 7,5, così come Cucurella. Delude la Francia, a partire da Deschamps... Le pagelle di Filippo Benincampi
Le pagelle di Francia-Spagna 0-2Vai al contenuto
Mondiali 2026, la Spagna è la prima finalista
Con la vittoria per 2-0 contro la Francia, la Spagna è la prima finalista dei Mondiali 2026. Gli spagnoli, con i gol di Oyarzabal su rigore e Pedro Porro nel secondo tempo, si guadagnano un posto in finale che si giocherà il prossimo 19 luglio a New York. L'avversaria sarà la vincente di Inghilterra-Argentina, in programma stasera ad Atlanta