C'è grande delusione nelle parole di Didier Deschamps a fine gara, la sua ultima da Ct sulla panchina della Francia. L'allenatore prova ad analizzare la gara dei suoi ma non solo: "C'è delusione, i giocatori sono distrutti perché avevamo molta ambizione - dice a caldo - Dobbiamo, però, riconoscere che oggi eravamo sottotono di fronte a una squadra che ha controllato il gioco". A Deschamps non è andata giù nemmeno la direzione di gara dell'arbitro Barton: "Non voglio trovare giustificazioni ma mi chiedo se l'arbitro fosse all'altezza di arbitrare una gara cosi , ci sono state molte situazioni su cui discutere"

"Questa sconfitta non toglie nulla a quanto fatto di buono"

Deschamps poi aggiusta il tiro e non vuole creare alibi ai suoi: "Ma il primo motivo è che siamo stati un po' al di sotto delle nostre capacità e meno pericolosi in attacco di quanto avremmo potuto essere - spiega ancora a L'Equipe - Ci sono stati alcuni errori tecnici che avrebbero potuto creare situazioni e occasioni. Dobbiamo accettarlo. Era l'ultimo passo verso questa possibile finale. Giocheremo la finale per il terzo posto. La giocheremo, non toglie nulla a tutto ciò che è stato fatto. È una grande delusione. È un Mondiale, ma non voglio sminuire ciò che abbiamo fatto bene e molto bene. Naturalmente, ci sono state complicazioni legate a questa competizione per tutte le squadre. Pensavo che ci fossimo ripresi abbastanza bene. Poi c'è stato l'infortunio di Saliba, ho tolto Rabiot perché era ammonito. Questo non toglie nulla ai meriti della Spagna che è una squadra forte".