"Il medico della nazionale, il dottor Fedior, con noi da dieci anni, è un ginecologo di formazione. I giocatori non erano convinti di lui, e in effetti non ha il profilo accademico necessario per seguirli". L'ultimo tassello di un Mondiale da dimenticare per il Senegal arriva dalla conferenza stampa del presidente della federcalcio locale Abdoulaye Fall, che ha annunciato di aver chiuso i rapporti con il medico-ginecologo che ha seguìto una delle nazionali africane più forti e blasonate negli Usa alla Coppa del mondo. L'incontro con i media era nato originariamente dalla volontà di spiegare la situazione dopo l'esonero del ct Pape Thiaw, senza contratto e stipendio per mesi prima di firmare alla vigilia della seconda partita del torneo, contro la Norvegia: "C'è stata una rottura di fiducia tra Thiaw e noi — ha detto Fall — pensava che i funzionari della federazione fossero suoi nemici, e questo ha influito sul funzionamento della nazionale". Thiaw aveva minacciato di non partire per i Mondiali se le sue richieste di aumento non fossero state soddisfatte, ha raccontato Fall, spiegando che il presidente senegalese Bassirou Diomaye Faye lo ha convinto a cambiare idea il giorno in cui la squadra è poi partita per gli Stati Uniti".