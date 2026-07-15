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Francia, verso la fine del ciclo Deschamps. Teotino: "Si poteva fare qualcosa di più"

l'analisi
Gianfranco Teotino

Gianfranco Teotino

Termina il ciclo di Didier Deschamps sulla panchina della Francia. Il bilancio vede un Mondiale vinto (2018), una finale (2022) e la semifinale di quest'anno con il terzo posto ancora ancora raggiungibile. Senza dimenticare la finale dell'Europeo (2016) ma, con questa generazione di fenomeni, forse si poteva fare qualcosa di più? "È stato il periodo migliore del calcio francese in questi ultimi 10-15 anni": nel VIDEO l'analisi del nostro inviato Gianfranco Teotino

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