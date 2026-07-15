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Mondiali 2026, il calendario di oggi: è il giorno di Inghilterra-Argentina

Mondiali

Secondo giorno di semifinali al Mondiale: dopo Francia e Spagna, tocca ad Argentina e Inghilterra sfidarsi con in palio un posto nella finale del 19 luglio. Chi vince potrà giocarsi la Coppa, chi perde sfiderà la  con in palio il terzo posto. Inghilterra-Argentina si gioca nella serata di oggi, mercoledì 15 luglio: calcio d'inizio alle 21 ad Atlanta

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Dopo aver vinto la prima semifinale battendo 2-0 la Francia, la Spagna attende di sapere quale Nazionale dovrà sfidare nella finale del 19 luglio. La risposta a questa domanda arriverà nella serata di oggi, mercoledì 15 luglio, al termine della seconda semifinale tra Argentina e Inghilterra. Da una parte, Leo Messi e compagni cercano la seconda finale Mondiale consecutiva per difendere il titolo conquistato nel 2022, mentre gli inglesi vogliono tornare a giocarsi la Coppa del Mondo all'ultimo atto per la prima volta dal 1966, anno del loro unico successo Mondiale. Le due squadre si affronteranno questa sera alle 21 all'Atlanta Stadium.

Le partite di oggi

  • INGHILTERRA-ARGENTINA: mercoledì 15 luglio, ore 21.00, Atlanta Stadium

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