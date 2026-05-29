Inghilterra-Argentina, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Spagna spettatrice interessata della sfida che si gioca ad Atlanta tra Inghilterra e Argentina. Tuchel cambia, in difesa spazio dal 1' a Stones e Spence. Gioca Rodgers al posto di Saka. Bellingham alle spalle di Kane. Modifiche anche per Scaloni: dentro Giuliano Simeone e fuori De Paul. Messi-Alvarez (preferito ancora a Lautaro) coppia d'attacco. Calcio d'inizio alle 21
LE FORMAZIONI UFFICIALI
INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Guehi, Spence; Rice, Anderson; Rodgers, Bellingham, Gordon; Kane. Ct: Tuchel.
ARGENTINA (4-4-2): Emiliano Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Simeone, Paredes, Mac Allister, E. Fernandez; Messi, Julian Alvarez. Ct: Scaloni.
La promessa di Pedri: un anno fa aveva 'previsto' la Spagna in finale Mondiale
La nazionale spagnola aveva appena perso la finale di Nations League contro il Portogallo: Pedri sui social postava una foto con sei numeri. Un combinazione? Un pin? No, era la data della finale dei Mondiali
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L'Argentina allo stadio di Atlanta
Francia, verso la fine del ciclo Deschamps. Teotino: "Si poteva fare qualcosa di più"
Termina il ciclo di Didier Deschamps sulla panchina della Francia. Il bilancio vede un Mondiale vinto (2018), una finale (2022) e la semifinale di quest'anno con il terzo posto ancora ancora raggiungibile. Senza dimenticare la finale dell'Europeo (2016) ma, con questa generazione di fenomeni, forse si poteva fare qualcosa di più? "È stato il periodo migliore del calcio francese in questi ultimi 10-15 anni": nel VIDEO l'analisi del nostro inviato Gianfranco Teotino
Francia, termina il ciclo Deschamps: l'analisiVai al contenuto
La formazione dell'Inghilterra sul profilo 'X' della nazionale inglese
Davvero la Francia di Deschamps ha sempre avuto la squadra più forte dal 2014 a oggi?
Forse non tutti lo ricordano, ma Deschamps è alla guida della Francia da lontano 2014. Era l'agosto di quattordici anni fa e lui — già campione del mondo da capitano bleus — diventava Ct della nazionale. Ha sempre avuto a disposizione talenti eccezionali. Un metodo di sviluppo dei giovanissimi a livello nazionale invidiato da tutto il mondo e che lo ha portato, negli anni, a un vero e proprio imbarazzo della scelta, soprattutto nel parco attaccanti. Eppure in finale ci è andata la Spagna. Nella sua era Deschamps ha portato a casa un Mondiale (che poco non è…), ma in molti giurerebbero che avrebbe potuto fare anche di più. È vero? Ecco tutte le sue formazioni tipo, torneo dopo torneo. Giudicate voi…
Davvero la Francia di Deschamps ha sempre avuto la squadra più forte dal 2014 a oggi?Vai al contenuto
Il gagliardetto dell'Inghilterra per la sfida contro l'Argentina
La formazione dell'Argentina in grafica
Argentina, le scelte di formazione
Anche Scaloni mescola le carte. Gioca Giuliano Simeone e non De Paul, Enzo Fernandez decentrato a sinistra. Resta la coppia d'attacco con Messi e Alvarez preferito ancora a Lautaro. Recuperato Romero
La formazione dell'Inghilterra in grafica
Inghilterra, le scelte di formazione
Tuchel recupera O'Reilly ma manda in campo Spence, con Stones e Guehi. Non c'è Saka sulla destra ma Rodgers insieme a Bellingham e Gordon alle spalle di Kane
Lo spogliatoio dell'Argentina a Atlanta
Le formazioni ufficiali
INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Guehi, Spence; Rice, Anderson; Rodgers, Bellingham, Gordon; Kane. Ct: Tuchel.
ARGENTINA (4-4-2): Emiliano Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Simeone, Paredes, Mac Allister, E. Fernandez; Messi, Julian Alvarez. Ct: Scaloni.
Statistiche e curiosità
L'Inghilterra ha perso soltanto due delle 14 partite internazionali (6 vittorie, 6 pareggi) contro l'Argentina, sebbene la sconfitta più recente sia arrivata proprio ai Mondiali, ovvero il 2-1 subito nell'edizione del 1986 (doppietta di Diego Maradona)
Sesta sfida ai Mondiali tra Argentina e Inghilterra
Questo sarà la sesta volta che l'Argentina incrocia l'Inghilterra ai Mondiali; solo contro la Germania, l'Albiceleste ha giocato più partite nella competizione (sei anche quelle disputate contro i Paesi Bassi). Tra le squadre affrontate almeno tre volte in Coppa del Mondo, l'Argentina vanta una percentuale di vittorie inferiore solo contro Italia (0%), Germania (14.3%) e Paesi Bassi (16.7%) rispetto a quella registrata contro i Tre Leoni (20% - 1 vittoria, 2 pareggi, 2 sconfitte).
Inghilterra imbattuta nelle ultime 5 gare contro l'Argentina
L'Inghilterra è imbattuta nelle ultime cinque partite internazionali (2 vittorie, 3 pareggi) contro l'Argentina e ha vinto le ultime due, la più recente delle quali è stata un'amichevole terminata 3-2 nel novembre 2005, grazie alla doppietta di Michael Owen e al gol di Wayne Rooney.
Argentina, sei vittorie su sei ai Mondiali 2026
L'Argentina ha vinto tutte le sei partite disputate ai Mondiali 2026, stabilendo così la sua serie più lunga di vittorie consecutive nella storia della competizione. Nelle ultime quattro gare, l'Albiceleste ha segnato esattamente tre gol in ciascuna di queste e potrebbe diventare soltanto la seconda squadra nella storia della Coppa del Mondo a realizzare almeno tre marcature in cinque match di fila, dopo la Francia tra le edizioni 2022 e 2026.
Dal 2018 Inghilterra in semifinale in quattro grandi tornei (Euro e Mondiali)
Dal 2018, l'Inghilterra ha raggiunto la semifinale in quattro grandi tornei (Mondiali o Europei): tante quante quelle messe assieme in tutta la sua storia prima del Mondiale 2018 (quattro).
Argentina, sesta semifinale ai Mondiali
Quella contro l'Inghilterra sarà la sesta semifinale dell'Argentina ai Mondiali; la Nazionale albiceleste ha superato il turno in tutte le cinque precedenti occasioni, vantando il miglior tasso di successo del 100% nella storia della competizione.
Tuchel potrebbe essere il quarto 'straniero' in una finale dei Mondiali
Il commissario tecnico dell'Inghilterra, Thomas Tuchel, potrebbe diventare il quarto allenatore a raggiungere la finale dei Mondiali con una Nazionale diversa dal proprio paese d'origine, il primo dopo Ernst Happel (Austria) con i Paesi Bassi nel 1978.
Scaloni a caccia della seconda finale Mondiale consecutiva
Dopo avere vinto i Mondiali 2022, il commissario tecnico dell'Argentina, Lionel Scaloni, potrebbe diventare solo il settimo allenatore nella storia della competizione a guidare una squadra in due finali e il secondo con l'Argentina, dopo Carlos Salvador Bilardo (1986 e 1990).
Kane e Bellingham, sei gol a testa: è la prima volta che accade
In questo torneo, Harry Kane e Jude Bellingham hanno segnato sei gol a testa; è la prima volta nella storia della competizione che una squadra ha due propri giocatori con almeno sei reti all'attivo nella stessa edizione.
Argentina, 17 gol segnati ai Mondiali 2026
L'Argentina ha segnato 17 gol ai Mondiali 2026 - più di qualsiasi altra squadra - ed è solo a -1 dall'eguagliare il suo record di 18 reti stabilito nel Mondiale 1930, quando raggiunse la finale perdendo 2-4 contro l'Uruguay.
Bellingham, due doppiette nelle ultime due gare dei Mondiali
Jude Bellingham ha segnato una doppietta in ciascuna delle ultime due partite giocate ai Mondiali; solo Harry Kane (4) e Gary Lineker (3) hanno realizzato almeno due reti in più match differenti per i Tre Leoni nella competizione. Nella storia del torneo, l'unico centrocampista ad avere segnato almeno due marcature in più incontri rispetto a Bellingham è il peruviano Téofilo Cubillas (3).
Messi, 2° giocatore ad aver preso parte a 10 reti in più edizioni dei Mondiali
Con l'assist contro la Svizzera, Lionel Messi è diventato il secondo giocatore (dal 1966) ad avere preso parte ad almeno 10 reti in più edizioni dei Mondiali (2022 e 2026), dopo Kylian Mbappé (2022 e 2026)
Messi, 10 assist ai Mondiali per 10 compagni diversi
Nel corso della sua carriera nella Coppa del Mondo, i 10 assist di Messi hanno propiziato il gol di 10 compagni di squadra diversi.
121^ presenza di Kane con la maglia dell'Inghilterra
Nel caso in cui giochi, Harry Kane collezionerebbe la 121^ partita con l'Inghilterra: record assoluto per un giocatore di movimento dei Tre Leoni; soltanto il portiere Peter Shilton conta più match (125) con la Nazionale inglese.
Gordon, 10 dribbling effettuati contro la Norvegia
Anthony Gordon ha effettuato 10 dribbling contro la Norvegia (quattro quelli portati a buon fine), diventando il primo giocatore inglese a tentare almeno 10 dribbling in una partita dei Mondiali, dopo Darius Vassell contro la Svezia nel 2002 (10).
I numeri sulla media assist di Saka
Ai Mondiali 2026, solo Andreas Schjelderup vanta una media di assist per 90 minuti (1.08) superiore a quella di Bukayo Saka (1.01 - minimo 200 minuti giocati). La media attuale di Saka è anche la più alta mai registrata da un giocatore dei Tre Leoni in una singola edizione della Coppa del Mondo con almeno 200 minuti all'attivo (dal 1966)