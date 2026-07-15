La promessa di Pedri: un anno fa aveva 'previsto' la Spagna in finale Mondiale

Una promessa è una promessa. Pedri lo sa. Non solo: Pedri (e tutta la Spagna) l’ha mantenuta. Era il giugno del 2025, la nazionale spagnola aveva appena perso la finale di Nations League contro il Portogallo e il centrocampista del Barcellona postava una curiosa didascalia su Instagram. Nella foto, di spalle: Yamal, lui e Williams. Sotto, il codice: '1 9 0 7 2 6'. Yamal è il primo da sinistra e, effettivamente, indossa il 19. Poi gli altri numeri non combaciano. Dev’essere per forza qualcosa di diverso: non una combinazione e nemmeno un pin: era la data della finale dei Mondiali. Raggiunta. Quella caption Pedri l’ha appena ripostata. Identica. Solo con accanto l’immagine di un lucchetto… sbloccato. Avrà anche già previsto l’esito finale?