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La promessa di Pedri: un anno fa aveva 'previsto' la Spagna in finale Mondiale

Mondiali

La nazionale spagnola aveva appena perso la finale di Nations League contro il Portogallo: Pedri sui social postava una foto con sei numeri. Un combinazione? Un pin? No, era la data della finale dei Mondiali

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Una promessa è una promessa. Pedri lo sa. Non solo: Pedri (e tutta la Spagna) l’ha mantenuta. Era il giugno del 2025, la nazionale spagnola aveva appena perso la finale di Nations League contro il Portogallo e il centrocampista del Barcellona postava una curiosa didascalia su Instagram. Nella foto, di spalle: Yamal, lui e Williams. Sotto, il codice: '1 9 0 7 2 6'. Yamal è il primo da sinistra e, effettivamente, indossa il 19. Poi gli altri numeri non combaciano. Dev’essere per forza qualcosa di diverso: non una combinazione e nemmeno un pin: era la data della finale dei Mondiali. Raggiunta. Quella caption Pedri l’ha appena ripostata. Identica. Solo con accanto l’immagine di un lucchetto… sbloccato. Avrà anche già previsto l’esito finale?

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