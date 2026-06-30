Gli allenatori con più partite vinte nella storia dei Mondiali. CLASSIFICA
Atteso dalla sfida ai sedicesimi contro la Svezia, Didier Deschamps è già nella storia dei Mondiali. Nessuno come il Ct della Francia per il numero di partite vinte nel torneo (17), che gli hanno permesso di superare una coppia di 'specialisti'. Nella top 20 degli allenatori con più successi ci sono anche due italiani (dati Transfermarkt)
- Vittorie ai Mondiali: 8
- Partite disputate: 20
- Nazionali allenate: Messico, Costa Rica, Stati Uniti, Nigeria, Cina
- Vittorie ai Mondiali: 8
- Partite disputate: 18
- Nazionali allenate: Olanda, Corea del Sud, Australia
- Vittorie ai Mondiali: 8
- Partite disputate: 13
- Nazionali allenate: Belgio, Portogallo
- Vittorie ai Mondiali: 8
- Partite disputate: 10
- Nazionali allenate: Brasile
- Vittorie ai Mondiali: 8
- Partite disputate: 9
- Nazionali allenate: Italia
- Vittorie ai Mondiali: 9
- Partite disputate: 18
- Nazionali allenate: Germania Ovest
- Vittorie ai Mondiali: 9
- Partite disputate: 18
- Nazionali allenate: Italia
- Vittorie ai Mondiali: 9
- Partite disputate: 14
- Nazionali allenate: Argentina, Colombia
- Vittorie ai Mondiali: 9
- Partite disputate: 12
- Nazionali allenate: Olanda
- Vittorie ai Mondiali: 9
- Partite disputate: 10
- Nazionali allenate: Argentina
- Vittorie ai Mondiali: 10
- Partite disputate: 14
- Nazionali allenate: Argentina
- Vittorie ai Mondiali: 10
- Partite disputate: 14
- Nazionali allenate: Germania Ovest
- Vittorie ai Mondiali: 11
- Partite disputate: 20
- Nazionali allenate: Uruguay
- Vittorie ai Mondiali: 11
- Partite disputate: 23
- Nazionali allenate: Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Brasile, Arabia Saudita, Sudafrica
- Vittorie ai Mondiali: 12
- Partite disputate: 17
- Nazionali allenate: Croazia
- Vittorie ai Mondiali: 12
- Partite disputate: 17
- Nazionali allenate: Germania
- Vittorie ai Mondiali: 14
- Partite disputate: 20
- Nazionali allenate: Brasile
- Vittorie ai Mondiali: 16
- Partite disputate: 25
- Nazionali allenate: Germania Ovest
- Vittorie ai Mondiali: 16
- Partite disputate: 21
- Nazionali allenate: Brasile, Portogallo
- Vittorie ai Mondiali: 17
- Partite disputate: 22
- Nazionali allenate: Francia