La finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina avrà un intervallo più lungo del normale ma senza arrivare ai 25-30 minuti ipotizzati nei giorni scorsi. La Fifa ha comunicato alle due federazioni che la pausa durerà al massimo 17 minuti: 11 saranno dedicati allo show di Shakira, Madonna e Justin Bieber, gli altri 6 all'allestimento del palco e alla sistemazione del campo

Le voci su una pausa di oltre mezz'ora avevano creato qualche preoccupazione nelle due nazionali finaliste. A 48 ore dalla partita del MetLife Stadium, la Fifa ha però chiarito che l'intervallo tra il primo e il secondo tempo sarà prolungato soltanto di 2 minuti rispetto ai 15 abituali. Le esibizioni di Shakira, Madonna e Justin Bieber occuperanno circa 11 minuti. Gli altri 6 serviranno per montare e smontare il palco e per innaffiare il terreno di gioco, apparso particolarmente secco e lento in alcune delle partite disputate nello stadio del New Jersey. Non cambieranno invece le pause di idratazione: ne sono previste due, una a metà di ciascun tempo, a causa delle alte temperature registrate durante il torneo.