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Francia-Inghilterra, l'ultima di Deschamps: "La nazionale mi mancherà ma non piangerò"

Mondiali

Didier Deschamps si prepara all'ultima partita da Ct della Francia, la finale per il terzo posto contro l'Inghilterra. Dopo 14 anni in panchina, un Mondiale vinto e un'altra finale raggiunta, il commissario tecnico saluta i Bleus: "La nazionale è la cosa più bella che mi sia capitata, nessuno piangerà ma mi mancherà"

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L'ultima partita di Didier Deschamps sulla panchina della Francia non sarà la finale che aveva immaginato. Dopo il ko per 2-0 contro la Spagna, i Bleus affronteranno l'Inghilterra a Miami per il terzo posto, chiudendo un ciclo iniziato nel 2012. "La nazionale è la cosa più bella che mi sia capitata, ha preso 25 anni della mia vita e questo lascia il segno. Mi restano ricordi indimenticabili, ma l'importante è sempre ciò che ci aspetta", ha spiegato Deschamps alla vigilia della partita. Il Ct, campione del mondo da giocatore nel 1998 e da allenatore nel 2018, ha poi parlato del momento dell'addio: "So che domani calerà il sipario; nessuno piangerà qui, ma la nazionale francese mi mancherà. Ho avuto il privilegio, per 14 anni, di vivere momenti magici ma anche difficili. Ma la vita continua, sono di indole positiva, so che andrà bene anche d'ora in poi".

"Abbiamo un dovere verso milioni di francesi"

La delusione per la semifinale persa non cancella l'obiettivo dell'ultima gara. "Non abbiamo più voglia di giocare di quanta ne abbiano gli inglesi, ma quando si fa parte della Nazionale francese si hanno dei doveri", ha aggiunto Deschamps. La finale per il terzo posto non sarà affrontata come un'amichevole: "Faremo di tutto affinché tutto vada per il meglio. Abbiamo una responsabilità nei confronti di milioni di francesi". E c'è un altro obiettivo per Deschamps: allungare nella classifica dei Ct con più vittorie ai Mondiali dove è primo a quota 20.

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