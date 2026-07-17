L'ultima partita di Didier Deschamps sulla panchina della Francia non sarà la finale che aveva immaginato. Dopo il ko per 2-0 contro la Spagna, i Bleus affronteranno l'Inghilterra a Miami per il terzo posto, chiudendo un ciclo iniziato nel 2012. "La nazionale è la cosa più bella che mi sia capitata, ha preso 25 anni della mia vita e questo lascia il segno. Mi restano ricordi indimenticabili, ma l'importante è sempre ciò che ci aspetta", ha spiegato Deschamps alla vigilia della partita. Il Ct, campione del mondo da giocatore nel 1998 e da allenatore nel 2018, ha poi parlato del momento dell'addio: "So che domani calerà il sipario; nessuno piangerà qui, ma la nazionale francese mi mancherà. Ho avuto il privilegio, per 14 anni, di vivere momenti magici ma anche difficili. Ma la vita continua, sono di indole positiva, so che andrà bene anche d'ora in poi".