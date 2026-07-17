Il Mondiale si avvicina alla sua chiusura: prima della finale tra Francia e Inghilterra, in programma domenica 19 luglio, nella serata di sabato 18 luglio Francia e Inghilterra si affrontano nella finale per il terzo posto: calcio d'inizio alle 23 al Miami Stadium

Francia e Inghilterra sono uscite sconfitte dalle rispettive semifinali: i Bleus si sono infranti contro il muro spagnolo perdendo 2-0, mentre i Tre Leoni si sono fatti rimontare sul 2-1 dall'Argentina. Sfumato il sogno Mondiale, a Francia e Inghilterra non rimane altro che sfidarsi nella finale per il terzo posto, che decreterà chi si aggiudica la medaglia di bronzo in questa Coppa del Mondo. La partita andrà in scena oggi, sabato 18 luglio, alle 23 al Miami Stadium.