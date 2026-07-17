Una delle foto più virali sul web nelle ultime ore è quella che ritrae Messi mentre tiene in braccio un piccolo Yamal, realizzata per un calendario benefico dell'Unicef. Sky Sport ha intervistato l'autore dello scatto, Joan Monfort, che ha svelato i retroscena su quella foto che aveva 'previsto' la finale del Mondiale 2026: "Non so se Leo fosse emozionato o intimorito all'idea di tenere in braccio un bebè. Vederli uno di fronte all'altro è la chiusura di un cerchio"

LA STORIA DIETRO LA FOTO DI MESSI E YAMAL