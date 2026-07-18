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Messi: "La foto con Yamal è pura locura. Gli auguro il meglio...ma non domenica"

Mondiali

Lionel Messi è tornato a parlare della foto che lo ritrae insieme a un Lamine Yamal ancora neonato, diventata virale negli ultimi mesi, alla vigilia della finale dei Mondiali in cui si affronteranno. Durante il Fanatics Fest, è stato intervistato da Tom Brady che ha citato lo scatto. L'argentino ha appellato quella coincidenza una "pura locura". Poi gli elogi a Lamine: "E' già uno dei migliori al mondo"

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Tra i momenti più importanti e divertenti del Fanatics Fest c'è stato anche quello dedicato alla celebre fotografia che, quasi vent'anni fa, immortalò Lionel Messi insieme a un Lamine Yamal ancora neonato durante un servizio fotografico del Barcellona in cui l'argentino faceva il bagnetto a Yamal. Un'immagine diventata virale negli ultimi mesi e destinata ad assumere ancora più significato ora che i due si ritroveranno uno di fronte all'altro nella finale del Mondiale tra Spagna e Argentina. Sul palco sono salite diverse celebrità, tra cui Tom Brady che ha intervistato proprio Messi ricordando e citando lo scatto con Yamal. "È davvero una foto incredibile - ha risposto Messi -, pura locura. Ho fatto una foto con lui quando era un neonato e adesso ci affronteremo in una finale Mondiale".

"A 19 anni è già uno dei più forti al mondo"

Messi ha poi speso parole di grande stima per il giovane talento spagnolo, che segue con particolare attenzione per il suo legame con il Barcellona: "Lamine è un grandissimo giocatore, lo seguo moltissimo perché gioca nel club che amo. A 19 anni è già uno dei più forti al mondo, ha tutta la carriera davanti e una grande opportunità di fare qualcosa di storico. Anche se noi faremo il massimo affinché non sia questa volta. Gli auguro sempre tutto il meglio, anche perché il suo bene è il bene del Barcellona".

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