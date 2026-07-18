"Un Mondiale indimenticabile, così come quando sono stato costretto a chiamare Gianni e fargli una 'raccomandazione' - ha detto Donald Trump in una conferenza alla Trump Tower a due giorni dalla chiusura dei Mondiali americani - per far giocare un nostro giocatore che era stato espulso. Non c'è stata polemica, il Belgio ha vinto e Balogun ha giocato", ha concluso Trump. Infine una provocazione sul prossimo Mondiale: "Lo farei in Usa e in Cina"

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato in una conferenza alla Trump Tower dove è intervenuto anche il Presidente della Fifa Gianni Infantino che ha fatto i complimenti ed elogiato il successo della Coppa del Mondo: "Non ha bisogno di complimenti, ma senza di lei questa Coppa del Mondo non avrebbe avuto un successo così incredibile... Questa non è solo la più grande Coppa del Mondo di tutti i tempi, ma è il più grande evento sociale e culturale che l’umanità abbia mai visto". "E' stato un torneo - ha risposto Trump - come nessun altro. Ci sono stati momenti indimenticabili, il più bello è stato quando hanno deciso di espellere un gentiluomo e mi hanno costretto a chiamare Gianni facendo una 'raccomandazione'. Ho suggerito a Gianni: 'Fategli giocare quella partita!'… Scherzo, ovviamente non ho detto così ma ho voluto solo esprimere una mia lamentela. Non sapevo cosa sarebbe successo ma non c'è stata polemica, il Belgio ha vinto la partita, il nostro giocatore ha giocato. 'Gianni hai preso un'altra grande decisione, non ti hanno dato neanche i meriti', pensate cosa sarebbe successo se non avesse giocato. Già immagino la polemica: 'Avremmo vinto noi se avesse giocato Balogun', quindi Gianni hai fatto un'altra grande scelta". Poi Trump ha continuato parlando dei prossimi Mondiali americani che si svolgeranno solo negli Stati Uniti senza Canada e Messico come in questa edizione, aggiungendo provocatoriamente: "Forse dovremmo farli in Usa e Cina, cosi' con un solo volo sarebbe tutto piu' semplice".

"Kane il migliore dell'Inghilterra ma lo hanno fatto giocare in difesa"

E infine su Harry Kane, con cui è stato protagonista di una partita a golf, ha criticato la scelta di Tuchel nella semifinale Inghilterra-Argentina: "Avete un grande giocatore in Inghilterra con cui ho giocato a golf. Si chiama Harry Kane ed è stato fantastico. Credo che abbiano commesso un errore schierandolo in difesa. Sono andati in vantaggio, hanno preso il loro miglior giocatore e lo hanno messo in difesa".