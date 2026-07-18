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Spagna-Argentina, le probabili formazioni della finale dei Mondiali

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Ultimo atto dei Mondiali 2026: al MetLife Stadium si affrontano Spagna e Argentina in finale. Partita in programma domenica 19 luglio alle ore 21 italiane. De La Fuente in conferenza ha rassicurato sulle condizioni di Yamal: "Lamine sta bene". Scaloni: "L'ultima di Messi? Chiedete a lui...". Queste le probabili scelte dei due ct

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