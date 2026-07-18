Spagna-Argentina, le probabili formazioni della finale dei Mondiali

Ultimo atto dei Mondiali 2026: al MetLife Stadium si affrontano Spagna e Argentina in finale. Partita in programma domenica 19 luglio alle ore 21 italiane. De La Fuente in conferenza ha rassicurato sulle condizioni di Yamal: "Lamine sta bene". Scaloni: "L'ultima di Messi? Chiedete a lui...". Queste le probabili scelte dei due ct
- Portiere: UNAI SIMON
- Terzino destro: PEDRO PORRO
- Difensore centrale: CUBARSI
- Difensore centrale: LAPORTE
- Terzino sinistro: CUCURELLA
- Centrocampista centrale: RODRI
- Centrocampista centrale: FABIAN RUIZ
- Ala destra: LAMINE YAMAL
- Trequartista: DANI OLMO
- Ala sinistra: BAENA
- Punta centrale: OYARZABAL
- De La Fuente in conferenza stampa ha rassicurato sulle condizioni di Lamine Yamal che non si era allenato in gruppo venerdì. "Sta bene", ha detto il ct. Il talento spagnolo sarà dunque della partita
- Confermato Oyarzabal, 5 gol ai Mondiali, come centravanti
- Alle sue spalle, insieme a Yamal, Olmo e Baena e completare il tridente
- Rodri-Fabian Ruiz il duo davanti alla difesa
- Portiere: MARTINEZ
- Terzino destro: MOLINA
- Difensore centrale: ROMERO
- Difensore centrale: LISANDRO MARTINEZ
- Terzino sinistro: TAGLIAFICO
- Esterno destro: DE PAUL
- Centrocampista centrale: PAREDES
- Centrocampista centrale: ENZO FERNANDEZ
- Esterno sinistro: MAC ALLISTER
- Attaccante: MESSI
- Attaccante: JULIAN ALVAREZ
- Solita formazione per Scaloni anche in finale
- Davanti è in vantaggio Julian Alvarez su Lautaro per giocare di fianco a Messi
- Paredes ed Enzo Fernandez la coppia a centrocampo
- Sulla fascia destra De Paul favorito su Simeone