Novanta minuti, forse 120, o magari la lotteria dei rigori. Argentina e Spagna si affrontano questa sera alle 21 nella finale dei Mondiali e non è escluso che il titolo si decida dagli undici metri come nel 2022. Ma chi potrebbe calciarli? Ecco i possibili tiratori in base allo storico delle carriere. Diciamolo subito: Lionel Messi è il giocatore che, tra i finalisti, ne ha calciati di più e, proprio per questo, non è quello con la percentuale realizzativa più alta...

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