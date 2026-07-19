 Argentina Spagna, i migliori rigoristi della finale: chi potrebbe calciarli | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Spagna-Argentina, i migliori rigoristi della finale: chi potrebbe calciarli

Mondiali fotogallery
20 foto

Novanta minuti, forse 120, o magari la lotteria dei rigori. Argentina e Spagna si affrontano questa sera alle 21 nella finale dei Mondiali e non è escluso che il titolo si decida dagli undici metri come nel 2022. Ma chi potrebbe calciarli? Ecco i possibili tiratori in base allo storico delle carriere. Diciamolo subito: Lionel Messi è il giocatore che, tra i finalisti, ne ha calciati di più e, proprio per questo, non è quello con la percentuale realizzativa più alta...

MONDIALI, LE NEWS DI OGGI LIVE

ALTRE FOTOGALLERY

Mondiali, Francia-Inghilterra 4^ gara con più gol

Mondiali

Dieci gol e tanto spettacolo nella finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra, vinta...

12 foto

Gli acquisti più costosi dell'estate (finora)

Calciomercato

È stato da poco inaugurato il calciomercato estivo, ma non mancano nuovi colpi a suon di milioni....

25 foto

Argentina-Spagna, i possibili rigoristi in finale

Mondiali

Novanta minuti, forse 120, o magari la lotteria dei rigori. Argentina e Spagna si affrontano...

20 foto

La Roma di Gasp inizia con 6 gol alla Primavera

Serie A

Primo test in famiglia per la Roma di Gasperini che ha affrontato la Primavera in quattro tempi...

10 foto

I momenti da ricordare del Mondiale 2026

Mondiali

Cartoline dagli Usa, Messico e Canada, i momenti da capsula del tempo da richiudere, spedire...

35 foto

Video in evidenza

    Mondiali: Ultime Notizie

    Collina: "La tecnologia non uccide le emozioni"

    Mondiali

    Il presidente della Commissione Arbitrale della Fifa, Pierluigi Collina, ha parlato delle...

    Bandierazo Argentina, tifosi invadono Times Square

    video

    Una vera e propria invasione albiceleste a Times Square. I tifosi dell'Argentina hanno riempito...

    Messi prima della finale: "Siamo già nella storia"

    il messaggio

    Lionel Messi ringrazia con un post su Instagram i suoi compagni di Nazionale prima della finale...