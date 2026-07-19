Spagna-Argentina, i migliori rigoristi della finale: chi potrebbe calciarli
Novanta minuti, forse 120, o magari la lotteria dei rigori. Argentina e Spagna si affrontano questa sera alle 21 nella finale dei Mondiali e non è escluso che il titolo si decida dagli undici metri come nel 2022. Ma chi potrebbe calciarli? Ecco i possibili tiratori in base allo storico delle carriere. Diciamolo subito: Lionel Messi è il giocatore che, tra i finalisti, ne ha calciati di più e, proprio per questo, non è quello con la percentuale realizzativa più alta...
- La finale dei Mondiali potrebbe decidersi ai calci di rigore. Per questo vale la pena dare uno sguardo ai migliori tiratori di Argentina e Spagna.
- Per stilare la classifica abbiamo preso in considerazione soltanto i calciatori che, in carriera, hanno battuto almeno 10 rigori nei 120'. Chi ne ha calciati meno è stato inserito in una sezione separata, e ovviamente c'è anche chi non ne ha ancora tirati. L'Argentina può contare su una maggiore esperienza complessiva: di seguito la classifica
- Percentuale realizzativa: 93,8%
- Rigori calciati: 16
- Segnati: 15
- Sbagliato: 1
- Percentuale realizzativa: 92,3%
- Rigori calciati: 13
- Segnati: 12
- Sbagliato: 1
- Percentuale realizzativa: 91,7%
- Rigori calciati: 12
- Segnati: 11
- Sbagliato: 1
- Percentuale realizzativa: 85,7%
- Rigori calciati: 21
- Segnati: 18
- Sbagliati: 3
- Percentuale realizzativa: 77,3%
- Rigori calciati: 150
- Segnati: 116
- Sbagliati: 34
- Percentuale realizzativa: 76,9%
- Rigori calciati: 13
- Segnati: 10
- Sbagliati: 3
- Percentuale realizzativa: 68,4%
- Rigori calciati: 19
- Segnati: 13
- Sbagliati: 6
- Percentuale realizzativa: 67,9%
- Rigori calciati: 22
- Segnati: 19
- Sbagliati: 9
- Exequiel Palacios: 6 segnati, 0 sbagliati (100%)
- José Manuel Lopez: 5 segnati, 0 sbagliati (100%)
- Gonzalo Montiel: 8 segnati, 1 sbagliato (88,9%)
- Giovani Lo Celso: 4 segnati, 3 sbagliati (57,1%)
- Nicolas Otamendi: 2 segnati, 2 sbagliati (50,0%)
- Giuliano Simeone: 1 segnato, 1 sbagliato (50,0%)
- Julian Alvarez: 1 segnato, 2 sbagliati (33,3%)
- Nico Paz: 1 segnato, 4 sbagliati (20,0%)
- Cristian Romero
- Lisandro Martinez
- Nicolas Tagliafico
- Nahuel Molina
- Facundo Medina
- Marcos Senesi
- Valentin Barco
- Alla luce di questi dati e delle scelte tecniche del ct Scaloni in questo Mondiale possiamo stilare una possibile lista di rigoristi argentini: Leo Messi, nonostante i due penalty sbagliati in questa edizione, non si discute. Gli altri probabili candidati sono Enzo Fernandez, Paredes e McAllister. Il quinto, se in campo, potrebbe essere il terzino Montiel. Oppure uno tra Julian Alvarez e Lautaro Martinez
- L'uomo in più per l'Argentina in caso di lotteria dei rigori potrebbe essere Emiliano 'El Dibu' Martinez, che in carriera ne ha parati 9 su 43 in carriera tra tempi regolamentari e supplementari (percentuale del 21%)
- Il portiere argentino si esalta soprattutto nelle serie finali dal dischetto, con ben 10 rigori parati su 24
- Percentuale realizzativa: 90,9%
- Rigori calciati: 44
- Segnati: 40
- Sbagliati: 4
- Percentuale realizzativa: 90,9%
- Rigori calciati: 11
- Segnati: 10
- Sbagliato: 1
- Percentuale realizzativa: 89,8%
- Rigori calciati: 59
- Segnati: 53
- Sbagliati: 6
- Rodri: 3 segnati, 0 sbagliati (100%)
- Pedro Porro: 3 segnati, 0 sbagliati (100%)
- Yeremy Pino: 2 segnati, 0 sbagliati (100%)
- Dani Olmo: 6 segnati, 1 sbagliato (85,7%)
- Alejandro Grimaldo: 6 segnati, 2 sbagliati (75,0%)
- Ferran Torres: 3 segnati, 2 sbagliati (60,0%)
- Alex Baena: 0 segnati, 2 sbagliati (0%)
- Mikel Merino: 0 segnati, 1 sbagliato (0%)
- Pedri: 0 segnati, 1 sbagliato (0%)
- Pau Cubarsí
- Aymeric Laporte
- Marc Cucurella
- Fabian Ruiz
- Marcos Llorente
- Marc Pubill
- Eric Garcia
- Martin Zubimendi
- Gavi
- Victor Muñoz
- Se in campo Oyarzabal e Lamine Yamal sono le due certezze. Poi c'è lo specialista Borja Iglesias, che fin qui ha giocato pochi minuti e potrebbe magari essere inserito solo per la serie finali. Tra i titolari gli altri indiziati sono Rodri, Dani Olmo e Pedro Porro. Un'altra soluzione potrebbe essere Mikel Merino, uno dei cambi 'classici' del ct De La Fuente: ha sbagliato l'unico rigore tirato in carriera, ma in questo Mondiale è stato già l'uomo della provvidenza con Portogallo e Belgio...
- Percentuale leggermente inferiore a quella del collega Emiliano Martinez per Unai Simon, che comunque vanta 8 rigori parati in carriera su 45 fronteggiati (18%)