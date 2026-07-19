 Finale Mondiali 2026, vip presenti per Argentina Spagna. FOTO | Sky Sport
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Finale Mondiali 2026, i vip presenti a Spagna-Argentina: da Donald Trump a Laura Pausini

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È il giorno della finalissima al MetLife Stadium, appuntamento imperdibile anche per le tante celebrità sugli spalti e durante lo spettacolo in campo. Si va dalla politica con Trump e i Reali spagnoli (ma non l'argentino Milei) alle star del cinema come Brad Pitt, Penelope Cruz e Javier Bardem. In tribuna anche Drake e Travis Scott che seguiranno i colleghi impegnati nella cerimonia di chiusura e nell'Halftime Show. Ecco la sfilata degli spettatori più famosi al Mondiale

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