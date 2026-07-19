Finale Mondiali 2026, i vip presenti a Spagna-Argentina: da Donald Trump a Laura Pausini
È il giorno della finalissima al MetLife Stadium, appuntamento imperdibile anche per le tante celebrità sugli spalti e durante lo spettacolo in campo. Si va dalla politica con Trump e i Reali spagnoli (ma non l'argentino Milei) alle star del cinema come Brad Pitt, Penelope Cruz e Javier Bardem. In tribuna anche Drake e Travis Scott che seguiranno i colleghi impegnati nella cerimonia di chiusura e nell'Halftime Show. Ecco la sfilata degli spettatori più famosi al Mondiale
- DONALD TRUMP (presidente degli Stati Uniti d’America)
- RE FELIPE VI E LA FAMIGLIA REALE SPAGNOLA (anche la Regina Letizia, la principessa Leonor e l'infanta Sofia)
- PEDRO SANCHEZ (Primo Ministro spagnolo)
- Il presidente argentino, come accaduto per tutte le partite dell’Albiceleste, seguirà la finale dalla residenza presidenziale per una questione di scaramanzia
- ZOHRAN MAMDANI (sindaco di New York)
- MARK CARNEY e CLAUDIA SHEINBAUM (primo ministro canadese e presidente del Messico)
- JAVIER BARDEM e PENELOPE CRUZ (attori)
- BRAD PITT (attore)
- RYAN REYNOLDS (attore)
- TRAVIS SCOTT (rapper e musicista)
- DRAKE (rapper e musicista)
- Un po' d'Italia alla finale del Mondiale con la cantautrice dalla fama planetaria, che sarà tra i grandi protagonisti della cerimonia conclusiva.
- Post Malone
- Jennifer Hudson
- Robbie Williams
- Nicole Scherzinger
- Tom Cruise
- IShowSpeed
- Chris Martin e i Coldplay
- Madonna
- Shakira
- Justin Bieber
- Burna Boys
- BTS
- Gustavo Dudamel
- Coro PS22