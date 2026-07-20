Italia, Guardiola incontra Maldini e Leonardo: le news sul prossimo ct della Nazionale
Una notizia esclusiva di Sky Sport: secondo quanto ricostruito da Peppe Di Stefano, Paolo Maldini e Leonardo nel weekend scorso hanno incontrato a Barcellona Pep Guardiola. Un tentativo concreto per farlo diventare il prossimo ct della Nazionale. Di seguito news e reazioni in tempo reale
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Futuro Ct: Guardiola ha incontrato Maldini e Leonardo. News LIVE
• Esclusiva Sky: Paolo Maldini e Leonardo hanno trascorso a Barcellona l’ultimo weekend e hanno incontrato Pep Guardiola
• VIDEO. Le ultime con Peppe Di Stefano
Le ultime con Peppe Di Stefano
Nell'incontro avvenuto nel weekend in Spagna di cui vi abbiamo dato notizia, Paolo Maldini e Leonardo hanno presentato il progetto Nazionale a Pep Guardiola. Un piano non di due anni, ma di quattro: competere in Nations League in primis, poi formare un gruppo per l'Europeo del 2028 e quindi, finalmente, tornare a giocare un Mondiale. Una risposta non c'è ancora, e resta vivo anche il nome di Pirlo come la candidatura di Mancini. Per Guardiola — a quanto risulta a Sky — non sarebbe comunque un problema di ingaggio, ma un discorso generale, di attualità e di prospettiva del progetto, unito al tema del movimento del calcio italiano e delle riforme per far nascere una nuova Nazionale.
L'unica partita di Guardiola contro la Nazionale italiana e gli intrecci coi Maldini
Era un'amichevole del marzo del 2000, vinta 2-0 dalla Spagna con gol di Abelardo e Alfonso. L'Italia era allenata da Zoff ed entrambe si stavano preparando per l'Europeo del 2000. In campo c'era anche Paolo Maldini, capitano azzurro. Da calciatore Guardiola aveva già giocato (e sempre battuto) pure un'altra Italia, quella Olimpica, al torneo di Barcellona '92. Quella volta Maldini (ma Cesare) era il Ct.
Solo 3 squadre in carriera
Quattro contando anche il Barcellona B, la sua prima squadra da allenatore un anno prima del salto nel Barcellona 'vero' con Messi&Co nel 2008. Poi il Bayern Monaco e il Manchester City.
La storia italiana di Pep Guardiola: quel legame a Brescia con Mazzone
Una vita al Barcellona, poi Brescia e Roma, le sue due tappe italiane tra 2001 e 2003, appena prima di chiudere la carriera da calciatore. Storico il legame a Brescia con Mazzone. La prima di Pep in Italia fu da spettatore sugli spalti di Brescia, non in una partita qualunque, ma quella del derby contro l'Atalanta della storica corsa di Mazzone. Pep raccontò la storia qualche anno fa a Che Tempo Che Fa: "La prima cosa che ho pensato? Ma questo sarà il mio allenatore? — disse sorridendo, per poi emozionarsi nel ricordo di Carletto: "Un allenatore da vecchia scuola, ironia e umorismo uniche". Nel 2002 passò alla Roma, tornando poi a Brescia nel successivo mercato invernale.
Quando Pep dedicò la sua prima Champions del 2009 a Paolo Maldini
Era il maggio del 2009, Maldini aveva appena lasciato il calcio e il Milan subendo anche una parziale e inopinata contestazione di una parte del tifo rossonero. Poco dopo Pep vinse la Champions col Barcellona del tiki-taka con Messi (con annesso triplete) e dedicò la coppa proprio a Paolo Maldini nelle interviste post partita: "Paolo ha l'ammirazione di tutto il mondo da venticinque anni, se cambia idea e vuole giocare un altro anno può venire da noi. Vincere in Italia è davvero speciale. Gli dedico questa coppa".
Pep ha appena chiuso dieci anni nel City
Era arrivato nell'estate del 2016, vincendo di tutto e diventando leggendario anche in Inghilterra e a Manchester. Il City — che prima del suo arrivo aveva vinto quattro campionati in tutta la sua storia, con Pep è salita a quota dieci. Poi: 3 FA Cup, 5 Coppe di Lega, 3 Community Shield. E soprattutto la Champions del 2023, con annesso triplete. Oltre a una Supercoppa europea e un Mondiale per Club.
L'identikit di Malagò sul futuro Ct dell'Italia
"A chi dice di prendere un 'mammasantissima', la prima domanda da farsi è se il profilo sia interessato. La seconda è che richieste o pretese possa avere. E poi se questa cosa è conciliabile coi nostri bilanci". Così Malagò a Sky pochi minuti fa aveva parlato del 'profilo' del possibile nuovo allenatore e delle dinamiche di selezione. "Vi faccio anche un esempio - ha poi aggiunto - ieri nella finale Mondiale c'erano due allenatori come Scaloni e De La Fuente. Scaloni ha avuto una carriera modesta da calciatore, e molti dicono sia finito lì dopo che tanti allenatori big hanno rifiutato. Eppure in nazionale ha fatto qualcosa di incredibile. De La Fuente: ha ereditato la Spagna da dei mostri sacri, come Luis Enrique, viene dal settore giovanile spagnolo, ha allenato questi giocatori fin dalle formazioni Under. Questo cosa vuol dire? Che a prescindere dalla persona, bisogna sistemare prima l'organizzazione e la metodologia. Dobbiamo fare in modo che gli italiani giochino meglio, che siano più valorizzati, coinvolti, tatticamente e fisicamente. Ripeto: credo sia molto più importante questo aspetto, quello che, tra l'altro, sto condividendo con Maldini e Leonardo. Se non cambia cultura e mentalità, come cambieranno le cose?"
Cosa aveva detto Malagò a Sky: "Non ci sono solo Mancini e Pirlo…"
Giovanni Malagò era intervenuto a Sky Sport 24 pochi minuti fa, intervistato dal direttore Federico Ferri, parlando proprio del nuovo Ct nella Nazionale italiana: "Con Maldini e Leonardo non c’è nessuno scontro, anzi, stiamo parlando per entrare nel dettaglio. Ancora qualche giorno di pazienza e saprete tutto". Interrogato sulla short-list dei nomi e se ci fossero solo Mancini e Pirlo aveva risposto: "Sì, possono esserci altri nomi possibili…"
Le ultime da Peppe Di Stefano
Guardiola-Italia, il sogno può diventare realtà
La notizia è che Paolo Maldini e Leonardo hanno trascorso a Barcellona l’ultimo weekend e hanno incontrato Pep Guardiola. Un incontro - da quello che ci risulta - probabilmente durato tutto il fine settimana.
Gli indizi
Circolava qualche foto (selfie) fatte con i due in Spagna: da lì le nostre verifiche. E la certezza dell’incontro.
E ora che succede?
Non abbiamo la certezza che Guardiola sarà il ct della nostra nazionale, ma abbiamo la certezza che Pep non è più solo un sogno. È un tentativo concreto. Nei prossimi giorni se ne saprà di più, ma il percorso Italia inizia a prendere forma. Non escludiamo nulla, ma (come confermato poco fa a Sky dal presidente Figc Giovanni Malagò) la shot list non ci sono solo i nomi di Mancini e Pirlo...