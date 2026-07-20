"A chi dice di prendere un 'mammasantissima', la prima domanda da farsi è se il profilo sia interessato. La seconda è che richieste o pretese possa avere. E poi se questa cosa è conciliabile coi nostri bilanci". Così Malagò a Sky pochi minuti fa aveva parlato del 'profilo' del possibile nuovo allenatore e delle dinamiche di selezione. "Vi faccio anche un esempio - ha poi aggiunto - ieri nella finale Mondiale c'erano due allenatori come Scaloni e De La Fuente. Scaloni ha avuto una carriera modesta da calciatore, e molti dicono sia finito lì dopo che tanti allenatori big hanno rifiutato. Eppure in nazionale ha fatto qualcosa di incredibile. De La Fuente: ha ereditato la Spagna da dei mostri sacri, come Luis Enrique, viene dal settore giovanile spagnolo, ha allenato questi giocatori fin dalle formazioni Under. Questo cosa vuol dire? Che a prescindere dalla persona, bisogna sistemare prima l'organizzazione e la metodologia. Dobbiamo fare in modo che gli italiani giochino meglio, che siano più valorizzati, coinvolti, tatticamente e fisicamente. Ripeto: credo sia molto più importante questo aspetto, quello che, tra l'altro, sto condividendo con Maldini e Leonardo. Se non cambia cultura e mentalità, come cambieranno le cose?"