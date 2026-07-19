Messi prima della finale: "Comunque vada, questo gruppo ha già scritto la storia"il messaggio
Lionel Messi ringrazia con un post su Instagram i suoi compagni di Nazionale prima della finale contro la Spagna. La Pulga scrive: "La parte migliore di tutti questi anni non sono mai stati solo i titoli, ma il percorso stesso: condividere la quotidianità con questo gruppo, competere insieme, rialzarci nei momenti difficili e goderci ogni singolo passo. Qualunque cosa accada domani, questo gruppo ha già scritto una storia che non dimenticheremo mai e che nessuno potrà cancellare"