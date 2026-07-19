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Mondiali, oggi è in palio la Coppa: c'è la finale Spagna-Argentina

Mondiali

Si sta per chiudere il Mondiale: dopo la finale per il terzo posto giocata ieri, sabato 18 luglio, tocca alla finale che decreterà quale Nazionale diventerà Campione del Mondo. Da una parte la Spagna di Yamal, dall'altra l'Argentina di Messi: una vera e propria sfida generazionale, che andrà in scena oggi, domenica 19 luglio, alle 21.00 al New York Stadium

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Ci siamo. Dopo 103 partite, il Mondiale giunge alla sua chiusura con la finale, la partita che decreterà chi alzerà la Coppa del Mondo. Si affrontano due Nazionali che non si sono mai sfidate in una finale Mondiale, la Spagna e l'Argentina. La Roja gioca la seconda finale della sua storia e vuole replicare il successo del 2010, mentre l'Albiceleste intende difendere il titolo conquistato nel 2022 battendo in finale la Francia ai rigori. Spagna e Argentina si sfideranno nella serata di domenica 19 luglio: il calcio d'inizio è fissato alle 21.00 al New York Stadium.

Quando e dove si gioca la finale Mondiale

  • SPAGNA-ARGENTINA: domenica 19 luglio, ore 21.00, New York Stadium

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